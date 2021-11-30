中國吉野家「用發臭肉」登熱搜　香港合興：涉事餐廳非其營運範圍

知名快餐連鎖企業吉野家官方微博11月29日晚回應「使用發臭肉末」等問題的視頻稱，吉野家在中國市場分屬不同的運營公司，北京、天津、河北、河南、內蒙古、東北三省的吉野家由合興餐飲集團運營；本次視頻中的吉野家餐廳並不在公司運營範圍內。

綜合媒體報道，11月29日據博主「@內幕糾察局」在微博爆料，其最近暗訪吉野家，吉野家宣稱給予顧客最新鮮、最高品質的食品，售賣「最好的牛肉飯」。實際中，不僅新鮮難以保障，就連過期後的白菜、菠菜也會繼續使用。製作麻婆豆腐的肉末已經變臭發酸，油類沒有檢測標準，舊油添加新油繼續使用，油質嚴重發黑，後廚衛生也令人擔憂。

對此，11月29日晚，吉野家官方微博發布情況說明稱，吉野家在中國市場分屬不同的運營公司，北京、天津、河北、河南、內蒙古、東北三省的吉野家由合興餐飲集團運營。本次視頻中的吉野家餐廳並不在其運營範圍內。但公司也已安排成立自查工作組，即日起，對運營的吉野家餐廳開展自查自糾工作。

公開資料顯示，吉野家始創於1899年，而且確實創立於日本，由於價格低廉，後來還成了日本的國民料理。所以，吉野家確實也算一個百年品牌了。

據報道，吉野家在1992年進入北京開出了在中國的第一家店。但這之後，吉野家在中國卻「分家」了，其中一部分經營權還在日本總部手裏，屬於直營。另一部分經營權在港資背景的合興集團手裏，也就是上面聲明裏的「合興餐飲集團」。

根據公開資料，在中國市場，「吉野家」品牌由總部位於香港的合興集團控股有限公司和日本吉野家總部經營。吉野家中國官網顯示，吉野家在全球已經有2,168家分店。目前，吉野家連鎖品牌分佈在中國的北京、上海、廣州、天津等13個省市自治區，近545家店舖。