全球生活成本最高城市　特拉維夫登榜首　香港讓位跌至第五

最新全球生活成本城市排行榜出爐！英國「經濟學人智庫」（EIU）發表，物價飆升下，以色列特拉維夫首度成為全球生活成本最高的城市，而去年「有幸」處於榜首的香港，則下跌至第5位。



調查報告指，物價飆升導致今年在城市居住的生活成本升幅達到5年高位，以當地貨幣計h升幅達3.5%，去年同期為1.9%，並高於新冠疫情前的水平，當中以交通運輸成本（油價上升）的升幅最大。

在全球173個城市中，以色列特拉維夫從去年的第5位躍升至目前全球最昂貴的城市，將去年與香港同居榜首的法國巴黎升至第2位，與新加坡看齊；緊隨排行第4的則為瑞士蘇黎世。蘇黎世去年與香港及巴黎並列首位。

特拉維夫躍升至首位主要由於其貨幣新謝克爾兌美元表現強勢，以及約10%商品（雜貨及交通運輸）以本地貨幣計價的價格飆升；其次是房地產價格（不包括在指數的計算中）亦有上升，特別是住宅。

香港汽油價格續成全球最高

報告解釋指，供應鏈問題、匯率變動和消費者需求改變，導致大宗商品和其他商品的價格走高。今年的生活成本指數上升最快的是交通運輸，每公升汽油價格平均上漲了21%。香港的汽油價格繼續為全球最高，為每公升達2.5美元，較去年每公升2.19美元漲價超過14%。

報告預測，未來很多城市的生活成本將進一步增加，通脹預期也可能推動工資上揚，進一步推高物價。然而，隨著各國央行謹慎加息以遏抑通脹，物價漲幅有望從今年的水平放緩。

該機構預計，2022年全球消費物價通脹率（CPI）將由今年的平均5.1%回落至4.3%，但仍遠高於近幾年的水平。假若供應鏈的中斷機會減低，因應疫情的封鎖措施一如預期緩解，則到明年底通脹情況將有所改善，大多數主要城市的生活成也將趨穩定。