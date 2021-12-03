耶倫：Omicron或嚴重威脅全球經濟增長

美國財政部長耶倫表示，Omicron的新冠病毒變種可能會加劇供應鏈問題，抑制需求，從而減緩全球經濟增長。



新浪財經報道，耶倫表示，由於今年年初Delta新毒株的出現，美國經濟嚴重放緩。因此，此次在南非首次發現的新型冠狀病毒的影響存在很大的不確定性。耶倫說：「希望這不會導致經濟增長大幅放緩。雖然存在很多不確定性，但可能會造成重大問題。我們仍在評估。」

耶倫表示，新型冠狀病毒可能會加劇供應鏈問題，並推高通脹，但也可能會抑制需求，導致增長放緩，這將緩解部分通脹壓力。

放棄「通脹暫時論」

同時，耶倫在虛擬全球會議上表示，她準備不再用「暫時」一詞來形容目前困擾美國從新冠疫情中復甦的通脹狀況，這呼應了聯儲局主席鮑威爾日前的言論。

鮑威爾日前在國會作證時稱，「暫時」對不同的人有不同的含義，這造成了一些混亂，現在可能是棄用這個詞的好時機，並嘗試更清楚地解釋決策者的意圖。

救援計劃推動強勁的美國經濟

耶倫堅稱，拜登政府今年早些時候的刺激支出並不是推高消費者價格的主要動力。美國10月消費者價格指數按年漲幅創31年新高，目前的通脹率是聯儲局設定的每年2%的靈活通脹目標的兩倍多。耶倫將價格飆升主要歸咎於供應鏈問題和供需不匹配。

耶倫表示，美國國會今年早些時候通過的1.9萬億美元美國救援計劃幫助弱勢美國人度過了疫情最嚴重的時期，並推動了強勁的美國經濟。

她說，雖然這可能「在一定程度上」導致了通脹，但這一激增在很大程度上是由於疫情以及消費從服務轉向商品的大規模轉變。

她表示，聯儲局應密切關注工資上漲，以避免出現上世紀70年代那種具有破壞性且長期持續的「工資-物價螺旋上升」。

耶倫曾於2014年至2018年擔任聯儲局主席。她說，聯儲局應該決定如何處理利率問題，但她指出，美國經濟強勁，可能會促使聯儲局加息，這對世界其他國家總體來說是一件好事。

耶倫說，美國總統拜登的政府正在與私營部門密切合作，以遏制價格上漲，她提到了加快港口集裝箱裝貨和鼓勵國內半導體生產的努力。