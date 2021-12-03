人均保障缺口為年薪5.7倍　張雲正：投保人保障法例冀後年交立會

保監局就香港2021年保障缺口「身故風險」作研究，結果發現，2019年本港保障缺口整體規模約6.9萬億元，相當於每名勞動人口約190萬元，平均保障缺口為年薪的5.7倍。

65歲以上人口未來廿年或增近一倍

面對龐大保障缺口，保監局主席鄭慕智表示，人口老化問題日趨嚴重下，預計65歲以上人口在未來20年或增近一倍；除外藉家庭僱工外，長者人口將由2019年佔總人口的18%，到2039年將升至佔33%。

保監局非執行董事、對外事務委員會召集人張鳳婷表示，為收窄公眾保障缺口，該局推出「專題網站」和「保障需要的評估工具」，市民只要在保監局的專題網站的評估系統中，輸入基本的個人資料，如年齡、婚姻狀況、收入等資料，系統就會推算出身故風險保障金額。市民便可以根據得出金額適時檢視及調整自身的保障或投資等。

大灣區保險售後服務工作「七七八八」

保監局主席鄭慕智表示，大灣區保險售後服務中心的籌備工作，因疫情關於比原定計劃有所延遲，但相關工作進行得「七七八八」，售後中心的選址亦已決定，預計數月內有望落實執行細節。

此外，政府早前建議設立保單持有人保障基金，保監局行政總監張雲正表示，相關法列草擬工作已展開，冀2023年將建議提交立法會，隨後同步進行投保人保障基金的建設。至於徵費幅度，張雲正認為，轉嫁予消費者機會並非很大，因為料徵費額度不大。

他又提及到，「跨境保險通」需通過粵港澳深4地的監管架構及法例，亦需研究相關措施的實行形式、管理方案和文件簽署等。他認為，日後在研究保險通的實行細節時，或可參考目前理財通在資金流動渠道、產品銷售發牌制度以及人員行為規管等的經驗。