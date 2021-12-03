佳兆業健康﹕郭曉欣及郭灝麗已辭任執董　兩人皆為郭英成女兒

佳兆業集團（1638）旗下佳兆業健康（0876）有人事變動，佳兆業主席郭英成的兩位女兒郭灝麗及郭曉欣已辭任執行董事，今日（3日）起生效。

郭灝麗已辭任執行董事，郭曉欣則已辭任執行董事及聯席總裁。

郭灝麗及郭曉欣確認與董事會之間並無意見分歧，亦概無任何與彼等各自辭任有關其他事項，須提請港交所或公司股東垂注。

兩人在今年7月及9月加入董事會

翻查資料顯示，今年23歲的郭曉欣於2021年9月21日才成為公司執行董事及聯席總裁。當時公告內資料介紹，指郭曉欣擁有投資銀行﹑證券交易﹑人力資源及財務管理經驗，並為同系的佳兆業資本（0936）執行董事。郭曉欣在去年畢業於英國杜倫大學，獲得金融及會計學士學位，正修讀倫敦大學學院之繁榮﹑創新及創業理學士學位，為郭灝麗姊姊。

公司當時指出與郭曉欣訂立服務合約3年，由今年9月21日至2024年9月20日，有權收取薪金及董事袍金，金額為每年稅前20萬元。

至於今年22歲的郭灝麗在7月19日獲委任為公司執行董事。她於今年6月加入佳兆業，任職傳媒及及投資者關係主任。她在今年6月畢業於倫訣藝術大學，取得媒體及傳播學學士學位。公司與郭灝麗訂立3年服務合約，薪金及董事袍金每年稅前20萬元。