中證監：禁止VIE架構企業境外上市之報道屬誤解誤讀

美國證監會（SEC）日前確定實施《外國公司問責法案》，要求海外上市公司符合審計規定，個別企業宣布啟動從美國退市工作。中國證監會表示，中證監將繼續與美國監管同行保持坦誠溝通，爭取盡快解決審計監管合作中的問題。

中證監：續與美溝通盡快解決審計監管問題

中證監發言人稱，中證監和相關監管部門對企業選擇境外上市地持開放態度，尊重企業依法合規自主選擇上市地。個別媒體近期報道中國監管部門擬禁止VIE（可變利益實體）架構企業赴境外上市，推動在美上市中國企業退市，是完全誤解誤讀，「據我們了解，一些境內企業正積極與境內外監管機構溝通，推進赴美上市事宜。」

中美審計監管合作方面，發言人指，近期中證監與美國證監會、美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）等監管機構，就解決合作中存在的問題進行了坦誠、有建設性的溝通，對一些重點事項推進合作方面取得積極進展。中證監也將繼續與美國監管同行保持坦誠溝通，爭取盡快解決審計監管合作中的問題。

中證監稱，中美雙方在中概股審計監管領域一直在開展合作，但美國一些政治勢力近年把資本市場監管政治化，無端打壓在美上市中國企業，脅迫中國企業退市，是一種「多輸」的做法。

中證監又指，中國有關監管部門出台一系列促進平台經濟規範發展的政策措施，其主要目的是規制壟斷行為，保護中小企業權益和數據安全、個人訊息安全，消滅金融監管真空，防止資本無序擴張，並非對特定行業或民營企業的打壓，亦與企業境外上市活動沒有必然聯繫。