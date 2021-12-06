恒大許家印兒子傳減價沽洛杉磯豪宅　賬面勁蝕3900萬元

中國恒大（3333）債務危機持續，《香港01》早前披露恒大創辦人許家印用私人資產還債。然而許家印賣產或未能救集團，恒大上周五（3日）晚公布，不確定能否有足夠資金履行2.6億美元擔保義務，可能導致債權人要求債務加速到期。最新外電指，許家印的二子許騰鶴（Peter Xu）出售洛杉磯一棟豪宅，賬面勁蝕500萬美元（折合約3,900萬元）。

報道指，位於Sierra Alta路1300號段的豪宅，2018年首次出售，以1,750萬美元的價格賣給了許家印的二子許騰鶴。據掛牌紀錄，今年初該房就以1,850萬元上市，但似乎無人接手，6月時價格迅速跌至1,700萬元。最新消息指，該屋以1,250萬元的低價在私下成交，價格較2018年的買入價少500萬美元，若是扣除房地產經紀人費用、產業稅、其他交易費用和三年維護費用，實屬損失慘重的一筆交易。

報道又指，該豪宅是近1.4萬平方呎，擁有五臥室十浴，包括三層整層的生活空間，一個地下室，兩個獨立車庫，一個是可容納兩輛車的常規車庫，另一個則是可容納六輛或更多車的「汽車展廳」。

另外，恒大兩隻美元債兌付寬限期今日屆滿，利息金額合共涉6.4億港元。彭博認為，恒大或即將債務重組，相信可能會暫停還債、協商延長期限或與離岸資產掛鈎，例如恒大汽車 （0708） 的股份等。