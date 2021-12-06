贛州稀土證實組建中國稀土集團

有消息稱，中國已批准成立世界上最大的稀土公司之一，該稀土公司將被命名為中國稀土集團。江西贛州稀土集團回應稱，組建中國稀土集團的消息屬實。

據《每日經濟新聞》周一（6日）報道，贛州稀土集團表示，組建中國稀土集團的消息屬實，贛州稀土集團為組建單位之一。

對於組建稀土集團一事，五礦稀土證券部工作人員表示，該重組事項公司於9月就曾發布過公告，但據目前所了解的情況，重組工作還處於籌劃階段，後續事項達到披露標準會第一時間通過公告披露。

據悉，五礦稀土今年9月曾發布公告稱，2021年9月23日，五礦稀土股份有限公司接到中國五礦集團有限公司通知，中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司、贛州市人民政府等正在籌劃相關稀土資產的戰略性重組。有關方案尚未最終確定，亦需獲得相關主管部門批准。

在此之前，《華爾街日報》報道稱，在與美國的緊張關係加劇之際，中國已批准成立世界上最大的稀土公司之一，中國此舉旨在保持其在這種戰略金屬全球供應鏈中的主導地位。

知情人士透露，新公司將被命名為中國稀土集團，最快將於本月在江西省成立。這個新實體將通過合併幾家國有企業的稀土資產而成立，這些企業包括中國五礦集團公司、中國鋁業股份有限公司和贛州稀土集團有限公司。