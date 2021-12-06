中共中央政治局：促進房地產業健康發展和良性循環

中共中央政治局今日（6日）召開會議，分析研究2022年經濟工作，中共中央總書記習近平主持會議。會議提到，要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環。

據《新華社》報道，會議強調，明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進。

具體來看，宏觀政策要穩健有效，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續。

穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資，增強發展內生動力。微觀政策要激發市場主體活力。要強化知識產權保護。結構政策要着力暢通國民經濟循環，提升製造業核心競爭力，增強供應鏈韌性。要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環。科技政策要加快落地，繼續抓好關鍵核心技術攻關，強化國家戰略科技力量，強化企業創新主體地位，實現科技、產業、金融良性循環。改革開放政策要增強發展動力，有效推進區域重大戰略和區域協調發展戰略，抓好要素市場化配置綜合改革試點，擴大高水平對外開放。社會政策要兜住民生底線，落實好就業優先政策，推動新的生育政策落地見效，推進基本養老保險全國統籌，健全常住地提供基本公共服務制度。

會議要求，做好明年經濟工作，全面深化改革開放，堅持創新驅動發展，推動高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，繼續做好「六穩」、「六保」工作，持續改善民生，着力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定，迎接黨的二十大勝利召開。