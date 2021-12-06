中概股料最快2024年美退市　港交所兩連升　專家建議呢個位入場

二十四節氣的「大雪」將至，總市值規模逾萬億美元的美國上市的中概股，率先步入寒冬，今輪風暴由內地手機打車平台滴滴出行宣布美國退市，加上美股監管機構落實「退市令」所掀起，滴滴、愛奇藝及攜程等超過10隻中概股在美股市場錄雙位數跌幅。同時間，港交所逆市連升兩日，憧憬港股將成中概股回家的首選上市地，專家建議投資者待股價回落至450元開始分注買入。



上周美國證券交易委員會（SEC）確定連續三年未符合上市審計規則的外國公司需要退市，加上中國最大的手機打車平台「滴滴出行」宣布，在美國退市兼回港上市，投資者憂掀起中概股出走潮。

多間熱門中概股上周五遭洗倉，首當其衝的是落實美國退市的滴滴，股價急挫22%。（美聯社）

多隻熱門中概股跌幅逾10%

多間熱門中概股上周五遭洗倉，首當其衝的是落實美國退市的滴滴，股價急挫22%，是一眾中概股中跌幅最急的。至於貴為市值最高的中概股阿里巴巴，股價亦急挫逾8%。其餘如愛奇藝、虎牙直播及攜程等超過10隻股份，亦錄雙位數跌幅。

3年期限從今年開始計算 大行料最快2024年有中概股會退市

2020年美國國會無異議通過《外國公司問責法案》，依據新法，若外國政府連續3年禁止PCAOB查核該國企業的審計公司，將禁止該上市公司在美交易。

3年期限從2021年起算。投行高盛預期，若果中概股未能滿足美國審計要求，最快會在2024年有中概股需要退市。

貴為市值最高的中概股阿里巴巴，股價亦急挫逾8%(資料圖片)

高盛：五年來逾40間ADR自願退市 平均需時逾半年

高盛表示，中國ADR市場退市主要有兩種渠道：自願退市及強制退市。據統計自2016年以來，自願退市的ADR共有43隻，從退市公告到完成，平均需時207日。根據經驗，自願退市的ADR通常在退市或私有化前獲得正回報，不過由廣泛監管引發的特定的退市情況或會不適用。

高盛推論部分機構投資者不能持有美國以外上市中概股

對於多間美國上市中概股股價遭「血洗」，高盛中國首席策略分析師劉勁津於報告指出一個問題，就是在中概股美國退市的環境下，有多少百分比的美國投資者不能投資港股呢?

該行透過比較ATM (阿里、騰訊、美團)的股東結構，發現絕大部分現時持有騰訊及美團的美國機構投資者，都持有阿里巴巴；相反，現時持有阿里巴巴的部分美國投資者，既不持有騰訊，亦不持有美團。

從這個持股差距，可以合理推論有一定部分的美國投資者，是不能夠持有在美國以外上市的中概股，涉及金額相當於阿里巴巴市值額的5%，亦佔阿里美國機構投資者比例約20%。

高盛推論部分機構投資者不能持有美國以外上市中概股(資料圖片)

中信證券料中概股大股東轉倉至香港

中信證券預期，將有更多中概股回流香港上市，利好港交所（388）；並且預計來港第二上市嘅中概股，大股東會將股份由美國轉倉至香港，最終變成第一上市，

同時，對於上月港交所放寬海外發行人上市制度，放寬二次上市及雙重主要上市條件限制。中信証券認為，港交所的新修訂，為將在美強制退市的中資企業提供了「保護方案」。該行認為美國相關法案對於有(或將有)條件回港上市的企業影響較小，而愈發開放的港股市場也將承接更多具備稀缺性中資企業的回歸。

經該行測算，目前符合優化後的港交所二次上市條件的美股中資企業多達77家，較此前多出43家，市值約2.4萬億港元。且在新制度下，不乏如每日優鮮、老虎證券等細分賽道龍頭將有機會回港上市。

第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時表示，當港交所股價回落至450元以下，投資者已經值得分段吸納。（資料圖片）

葉尚志：今年成交額勝去年 港交所回落至450元以下分段吸

港交所股價連續第二日逆市上升，重上450元，今日最多升4%，收市升1.2%。第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時表示，港交所的投資關鍵是看成交額，中概股回流港股，相信有助推高港股成交。投資策略上，去年的港股日均成交額約為1300億，今年至今港股日均成交額約為1700億，按年仍有增長，這是足以支持股價今年繼續增長，而港交所去年12月底收市價為425元，因此當港交所股價回落至450元以下，投資者已經值得分段吸納。

花旗提到港交所三大風險

不過，對於港交所的前景，亦有美資大行持不同的看法，花旗發表報告表示，從表面上看，港交所似乎是中國證監會離岸上市制度改革的贏家，但市場可能低估了中概股從美國潛在退市的下行風險。

該行提到了港交所現時亦有三大風險，第一是港股日均成交額下降(10月及11月日均成交額下跌至1,300億元)；第二是市況波動令大型新經濟股估值受壓，或延遲上市；第三是來自內地交易所的競爭。