美股強勢反彈　熱門中概股普遍收高　阿里巴巴漲超10%

周一美股三大指數集體上漲，道指上漲近650點、重返35000點大關抹去上周跌幅。道指漲646.95點，或1.87%，報35227.03點；納指漲139.68點，或0.93%，報15225.15點；標普500指數漲53.24點，或1.17%，報4591.67點。

熱門中概股普遍收高，阿里巴巴（BABA）漲超10%，消息方面，阿里官宣最新架構調整，最大程度整合各商業板塊，深耕中國國內市場、尋求海外突破。

中國鋁業漲近13%，據報道公司將參與組建中國稀土集團。新能源汽車股中，理想汽車漲超7%，小鵬汽車漲超5%，蔚來汽車漲近0.6%。

其他中概股方面，容聯雲通訊漲超27%，青客漲超24%，小白買買漲近18%，訊鳥軟件漲超13%，秦淮數據漲近12%，藍城兄弟漲超11%，塗鴉智能漲近11%，汽車之家漲超10%，虎牙漲近10%，貝殼漲超9%，蘭亭集勢漲9%，歡聚集團、36氪漲超8%，荔枝漲近8%，百度、雲米科技、極光漲超7%，新氧漲近7%。

一起教育、趣店、名創優品漲超6%，愛奇藝、迅雷、百世集團漲近6%，攜程、房天下、優信漲超5%，網易漲超4%，嗶哩嗶哩、鬥魚、微美全息、易電行漲超3%，拼多多、騰訊adr漲近3%，騰訊音樂漲超2%。達內科技跌超20%，洋葱集團跌超18%。

相反，團車、51Talk跌超15%，雲集跌超14%，波奇寵物跌超10%，水滴公司跌超8%，每日優鮮跌超6%，趣頭條跌近5%，前程無憂、京東、鳳凰新媒體跌超3%，中網載線跌近3%，世紀互聯跌超2%，叮咚買菜、第九城市跌近2%，新東方、網易有道跌1%。

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