人行放水美股彈600點　恒大引國企解風險　港股可回穩｜港股早評

港股上日創十四個月新低後，迎來三大消息，首先是繼總理李克強發聲後，人行落實放水，第二是中國恒大引入國企越秀及粵海控股高層，成立風險化解委員會，此外，美股反彈，三大指數升0.9%至1.9%，中概股歷經上星期五「洗倉式」下挫後回穩，阿里巴巴美股、富途控股反彈逾10%，支持港股技術反彈。



人行降存準金率 釋放1.2萬億資金

人民銀行公布自12月15日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，已執行5%存款準備金率的金融機構除外，是次降準共計釋放長期資金約1.2萬億元，金機構加權平均存款準備金率降至8.4%，降低金融機構資金成本每年約150億元，通過金融機構傳導可促進降低社會綜合融資成本。人行指，是次降準為支持實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降。

人行降存準金率，釋放1.2萬億資金。（Getty）

穩定貨幣政策要靈活 積極財政政策要提效

中共中央政治局上日（6日）召開會議，強調明年經濟工作要穩字當頭、繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資。

另一方面，內房特別是恒大問題續受關注。據《彭博》引述知情人士透露，中國恒大計劃在重組中納入所有離岸公募債券和私募債務，可能成為中國規模最大的債務重組之一。

而上日收市後，恒大宣布成立風險化解委員會 引入國企越秀及粵海控股高層。同時亦有專責處理壞帳的信達資產管理高層。委員會共7人，主席為恒大主席及執董許家印；聯席主席為粵海控股副總經理劉志鴻；委員包括恒大財務總監及執董潘大榮﹔信達資產管理副總裁趙立民﹔越秀集團首席資本運營官李鋒；國信證券合規總監陳勇及北京市中倫律師事務所合夥人郝瀚。

恒大宣布成立風險化解委員會，引入國企越秀及粵海控股高層。（Getty Images）

內房集資渠道陸續恢復 龍光及世茂配股

其他內房亦有新融資進展，券商銀河聯昌報告認為，監管機構未來有意批准更多中型內房再融資，這至關重要並可能助它們在未來 3至12 個月內解決短期債務的償還義務。

當中龍光公布其獲證監批准發行企業債，是近六個月來的首次。另一方面，集團亦透過先舊後新方式配股，配售1.72億股，佔擴大後已發行股本3.02%，配售價為6.8元，較上日收市價抑讓9.9%，淨集資額為11.563億元。

同業世茂以先舊後新方式配售1.45億股，佔公司擴大後已發行股本約3.82%；配售價為8.14元，較周一（6日）收市價折讓8.54%，預料淨集資額為11.728億元。完成交易後，世茂大股東許榮茂持股比例，由66.33%降至63.79%。

雖然內房折讓配股消息難免令股價受壓，不過亦反映各內房企業的集資渠道正在陸續恢復，能夠在股票市場集資減輕債務，解「燃眉之急」舒緩資金周轉壓力。

中概股歷經上星期五「洗倉式」下挫後回穩，阿里巴巴美股彈一成 料支持科指低位回升（資料圖片）

美股道指升逾600點

第三，美股昨晚明顯反彈，中概股歷經上星期五「洗倉式」下挫後回穩。升勢由傳統經濟股領軍，道指重上三萬五關，升646點或1.9%，是升幅最大指數。納斯達克指數收市升139點，報15225點，升近1%。

阿里巴巴美股彈一成 料支持科指低位回升

多間中概股回穩，市值最高的阿里巴巴終止六連跌，反彈10.4%。富途控股、汽車之家、虎牙直播及滴滴皆升10%。相信恒指科指上日創新低後，今日有望在阿里帶領下反彈。