官媒：炒房投機者應放棄幻想　房住不炒堅定不移地落實

中國官媒《經濟日報》周三（8日）發表評論指出，有關監管部門應繼續堅持「房住不炒」定位，加大監管力度，嚴格控制用於支持實體經濟的貸款輾轉違規進入樓市；房地產業高槓杆、高負債、高周轉的模式有巨大風險，應該摒棄。

文章指出，「實現房地產業良性循環，應避免市場大起大落，嚴防企業經營風險，避免給整個宏觀經濟造成不利影響，要讓房地產銷售、購地、融資等各個環節都處於常態化運轉。」

中共中央政治局周一（6日）召開會議，提出要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環。對此，《經濟日報》評論認為，此次會議關於住房問題的部署，為下一步中國推進住房保障和促進房地產市場平穩健康發展進一步指明瞭方向。

這次政治局會議沒有明確重申「房住不炒」，對此文章指出，中國在2016年底首提「房住不炒」，至今一直堅定不移地落實這一定位，即便面對經濟下行壓力，特別是疫情對經濟發展的巨大沖擊時，也沒有動搖，未將房地產再作為短期刺激經濟的手段，不走過度依賴房地產的老路。

文章寫道，「房住不炒」這一定位不會改變，仍有炒房心理的投機者應該放棄幻想。

要避免觸及「三條紅線」

文章指出，有關監管部門應繼續堅持「房住不炒」定位，加大監管力度，嚴格控制用於支持實體經濟的貸款輾轉違規進入樓市。對於房地產開發企業而言，應該清醒地認識到，整個行業高槓桿、高負債的模式已經難以為繼，一旦吃緊的資金鍊獲得改善，應該用於提高產品力和維持健康良性運轉，並將降槓桿、降負債、避免踩到「三條紅線」作為長期堅持的原則，不應再試圖盲目擴張。

文章還指出，中共中央政治局會議召開當日，人行宣佈將於12月15日降準。結合當前房地產市場遇冷態勢，有人就此認為房地產市場又將進入過快上行通道，這種看法未免片面。人行有關負責人表態看，顯然，降準的重點是支持實體經濟。