聯儲局明年政策　瑞銀料：3月結束Taper　6月完成縮表9月加息

瑞銀認為，比起加息，進一步縮表更有可能：「如果加息不夠條件，那麼和加息一樣，縮表也是一種標準化的貨幣政策工具。」

《華爾街見聞》（8日）報道，自鮑威爾近期在國會聽證會上表示「是時候放棄通脹『暫時性』這個詞了，可能提前幾個月完成taper」，加上聯儲局高官也集體響應鮑威爾加速Taper的鷹派言論，市場對於聯儲局會在12月會議上加速taper基本達成一致，但對於首次加息的時點仍然鷹鴿參半。

此前高盛發布報告預計聯儲局將在明年3月完成Taper，並在明年6月、9月和12月各加息一次（在鮑威爾鷹派表態後，高盛預計的加息時間可能還會提前）；與之形成鮮明對比的是，摩根士丹利預計聯儲局明年加息次數為零。

12月6日，向來預測「很準」的華爾街日報在分析聯儲局官員近期的採訪和公開聲明後刊文稱，聯儲局在下周舉行的FOMC會議上將把結束taper的時間從四周前的明年6月提前到明年3月，併為明年春天加息打開了大門。

而瑞銀在最新的報告中也認為，聯儲局taper將在明年3月FOMC會議前後結束，比原先計劃的要早，但瑞銀預計首次加息的時間提前至明年9月，此後每隔一個季度加息一次。

瑞銀為何預計聯儲局明年9月首次加息。

1、鮑威爾-佈雷納德組合短期稍偏鷹派，中期偏鴿

此前，美國白宮正式提名鮑威爾連任聯儲局主席，提名佈雷納德為副主席。

瑞銀在此前的報告中表示過，鮑威爾和佈雷納德最大的不同點是，佈雷納德關於充分就業的目標更高，支持加息需要看到更強勁的就業報告。

因此，短期來看，提名鮑威爾為聯儲局主席，使聯儲局偏鷹派。但中期而言，佈雷納德將更具主導性，較現任副主席克拉裏達，她設置的充分就業目標較高，儘可能廣泛地擴大就業增長。在克拉裏達的標準下，充分就業很快就可以達到。而按照佈雷納德的統計方法，充分就業似乎還很遙遠。

佈雷納德最近強調，必須從最大範圍內考慮就業，而不僅僅是失業率。

瑞銀在最新的報告中則表示，FOMC的指引意見稱，在達到充分就業之前，不會加息，該行不認為聯儲局願意公然放棄他們的前瞻性指引。瑞銀預計，充分就業合理門檻的條件，將在2022年9月FOMC會議之前得到滿足，然後委員會將決定加息25個基點。

2、瑞銀預計明年美國通脹將逐漸放緩

瑞銀表示，在這個宏觀經濟波動的時代，政策制定者將變得靈活，但總體而言它仍預計美國通脹浪潮將在明年達到頂峰，導致相對温和的通脹數據在2022年底和2023年出現，從而讓聯儲局在加息速度上保持耐心。

該行還表示，聯邦公開市場委員會聲明的政策目標是讓總體個人消費者物價指數（PCE）在一段時間內平均達到2%，而根據它自己的預測，該數據的十年平均水平剛緩慢上升至2%。

3、比起加息，進一步縮表更有可能

瑞銀表示，美債收益率曲線正變得平坦化，貨幣市場和銀行體系擁有大量儲備，這兩方面都可能增加使用縮表這一工具實現正常化的吸引力，而不是在實現最大就業之前倉促加息。

雖然一些聯儲局官員表示，加快taper增加了提前加息的可能性，但其他一些聯儲局官員並沒有這麼表態。例如，在感恩節前，舊金山聯儲主席戴利（Mary Daly）表示，她支持在某些條件下加快taper步伐，但只傾向於將加息時間適當地推遲到2022年。

如果加息不夠條件，那麼和加息一樣，縮表也是一種標準化的貨幣政策工具。鮑威爾在上周的證詞中也是這麼表示的。

瑞銀表示，大多數分析師認為，在縮表之前，必須先加息，但該行不認為這方面有任何硬性規定。該行預計，在縮減購債期間，有關這些順序的爭論可能會加劇。

3月結束Taper，6月縮表，9月加息

因此，總體而言，瑞銀預計，taper將在明年3月份結束，同期通脹仍將保持高位，但隨着6月臨近，通脹數據將有所軟化。而聯儲局在春季仍感受到通脹壓力，在等待實現最大就業的同時，它將轉向縮表。

而隨着勞動力市場的復甦，通脹仍保持一定程度的強勁，聯儲局將在9月會議上加息（瑞銀預計即使在明年第三季度，美國核心PCE仍將在2.5%左右）。