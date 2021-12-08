環聯：港消費者信貸市場信心回升　財務機構承險意願增強

環聯發布《2021年第三季信貸行業分析報告》，發現香港消費者信貸市場強勢恢復。環聯香港區行政總裁林嘉儀表示，隨著香港失業率正處於疫情以來的最低水平，以及近月政府發放的電子消費券帶動零售消費回升，新增貸款宗數顯著增長。

所有信貸級別的新增貸款宗數均有增長，但以優良及以下信貸級別的增幅最為明顯。

信用卡平均新開戶口信用額度年增兩成

信用卡方面，優良及以下信貸級別的新增貸款宗數（約佔新增貸款總額五分之一）於今年第二季按年上升31.1%。按整個行業計算，2021年第三季的信用卡平均新開戶口信用額度按年增加20.4%。

私人貸款也呈現相似趨勢，於今年第二季，優良以下信貸級別消費者的新增貸款宗數增加36.2%，而優良及以上信貸級別消費者的新增貸款宗數則上升21.7%。

優良及以下信貸級別的新增貸款宗數於今年第二季按年上升31.1%。（李澤彤攝）

財務機構承險意願增強

無抵押貸款產品方面，以低風險的消費者為主與過往趨勢相符，而風險較高的消費者參與程度上升，反映出財務機構及傳統銀行改變了對新增貸款的風險取態。在計算無抵押私人貸款的新增貸款增長時，今年第二季優良以下信貸級別消費者佔銀行總額的55%，高於 2020年第二季的23%。對於傳統上較為願意承擔更高風險貸款的財務機構而言，同期比例由75%上升至94%。

循環貸款應繳款項結欠方面，財務機構所佔比例亦同樣增加。雖然今年第三季的整體應繳款項結欠，按年減少3.6%，但財務機構所佔比例卻由2019年第三季的18%，增至2021年第三季的28%。

「先買後付」逐漸普及化

此外，網上財務機構在香港信貸市場逐步普及，尤其反映於其佔有率在優良以下級別消費者中上升，顯示大眾對擅長運用金融科技的財務機構的認知度普遍提高。環聯最新的消費者脈搏研究報告顯示，有62%受訪者知道有「先買後付」的網上服務，而多於35%的受訪者表示，他們在過去12個月内曾使用這些服務一次或以上。