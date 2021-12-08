皓天財經公布投資交易　買賣多筆內房債　年初逾740元掃騰訊

皓天財經﹙1260﹚公布一系列須予披露交易票據及上市證券的市場交易。

集團透露，在去年4月1日至今年2月1日期間，進行多筆收購或出售於聯交所或新交所上市的內房票據，由建業地產(0832)、華夏幸福基業(600340)、華南城(1668)、大發地產(6111)、花樣年(1777)、金輪天地控股﹙1232)、綠地香港（0337)、綠城中國控股（3900）、佳源國際(2768)、景瑞控股(1862)、佳兆業集團(1638)、當代置業（中國）﹙1107）、力高地產(1622)、新力控股(2103)、上坤地產(6900)、陽光100中國（2608）、萬達集團海外(3699)及中梁控股(2772)發行。

與此同時，皓天財經於今年2月16日至2月19日期間，通過公開市場以總代價約4,454.55萬元（不包括交易 費用）購入合共6萬股騰訊﹙0700﹚。以此計算，皓天財經的騰訊入市價達到每股742.43元，遠高於騰訊今日﹙8日﹚收報467元，也貼近騰訊歷史高位775.5元。

皓天財經指出，公司並未根據上市規則第14.34條的規定盡快就上述票據收購事項、票據出售事項及股份收購事項刊發公告。該情況歸因於公司過往僅使用根據公司現行市值計算的閾值監控交易的做法，而未採用上市規則規定的適當合計方法。

集團續稱，已對內部監控系統進行全面檢討，以確保集團能夠及時就其證券交易全面遵守上市規則。公司已對其監控系統進行若干改進，包括採用數據庫來計算符合上市規則的百分比率。此外，公司已指定額外人力資源監督其證券交易，該等員工須每日對當天執行的證券交 易進行規模測試計算，以確保完全遵守上市規則項下的所有披露及其他要求。

公司相信，隨著上述改進措施的實施，公司將能夠更準確地評估其證券交易的上市規則涵義，以應對任何潛在交易量的增加，並更好地避免無意的人為失誤及疏忽。日後公司將格外警惕，以確保其證券交易完全遵守上市規則第14章的規定。