全球人才競爭力排名出爐！香港排名11　超越新加坡

今時今日「打工仔」所追求的工作質素大不如前，除了薪金、福利之外，更響往獲得在職培訓、靈活工作等額外的待遇，以提升個人的競爭力。

瑞士洛桑管理學院（IMD）最新發布《2021年IMD世界人才排名報告》顯示，在全球64個經濟體的人才技能及競爭力水平，香港排名第11，較去年躍升3位，超越去年排名第9﹑今年排名第12的新加坡，成為亞洲地區最具人才競爭力的地區。惟未能打入十大。

（IMD提供）

香港人才準備躍升第一 吸引與留住人才排名下滑

報告指出，若以「投資與發展人才」、「吸引及留住人才」，以及「人才準備」三方面為主要準則，各準則再有不同的評分項目，各設有獨立排名。

在「投資與發展人才」方面，香港由去年排名23位攀升至第14位，其中，公共教育開支佔整體GDP約3.8%，在世界排名第46。至於「吸引與留住人才」範疇，香港排名由第18位跌至第26位，其中生活成本水平在世界排名第61位，反映生活成本偏高，對海外人才的吸引力不大。在「人才準備」上，香港由第二位躍居榜首，其中財務技巧及科研畢業人才均在全球稱冠，但在「勞動力增長」項目只排第50。

瑞士連續5年居首

至於亞洲區內其他地區排名，台灣排名第16，韓國排第34，中國排第36，日本則排第39位。

在世界人才競爭力排名中，瑞士連續5年居首，因具備完善的教育制度培訓更多人才、優質生活及薪金較高有助挽留本地人才，對海外人才亦有一定吸引力；瑞典和盧森堡分別排第二及第三。挪威排名第四，丹麥排名第五。