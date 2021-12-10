明年面臨的更大風險非滯脹！　野村﹕是長期停滯

野村控股認為到2022年底，全球經濟面臨的更大風險可能是長期停滯，而不是滯脹，因為成本驅動的價格壓力打擊了仍然疲軟的國內需求，收緊的財政和貨幣政策將成為拖累。

《新浪財經》周五（10日）報道，Rob Subbaraman為首的野村經濟學家發布的2022年展望報告中寫道，對大多數國家來說，「成本推動型通脹佔主導地位，這種惡性通脹擠壓利潤率，侵蝕實際家庭收入，在需求疲軟時往往會自我修正。」

報告稱，包括歐元區、英國、日本等在內的大多數經濟體尚未從當前的疫情中完全恢復，它們脆弱的私人需求使它們很容易受到增長受挫的影響。

報告中表示，經濟增長放緩的原因可能是，通脹上升、經濟不確定性下儲蓄增加、以及財政政策轉變成為主要拖累因素，導致利潤和家庭收入下降。

憂美通脹若失控聯儲局加息步伐更激進

如果美國在2022年上半年出現通脹失控（這不是野村的基本預期），聯儲局（FED）可能會實施激進的加息。野村經濟學家稱，如果這一情景成為現實，「這將進一步強化我們的觀點，即到2022年末，全球經濟面臨的更大風險是長期停滯，而不是滯脹」。

野村在報告中還預測：美國明年下半年的經濟增速將大幅放緩，第四季度折合成年率的經濟增速將略低於2%，這有助於美聯儲逐步加息。

歐洲央行明年不會加息，因為野村預計歐元區通脹率最終會回落至目標以下。