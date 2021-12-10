恒大佳兆業違約 人民幣創逾三年高後人行出手｜巨子一周精選

人民幣本周「過山車」式急升再急跌，內地於周一(6日)下調人民幣存款準備金率，「放水」1.2萬億人幣，不過未阻人民幣強勢，一口氣升破6.36、6.35及6.34三大關口，創逾三年高，終觸發人行今年來第二次上調外匯存款準備金率「定向吸水」，對單邊升值大撥冷水。

匯市波動外，內房債務危機亦見突破性發展，債台高築的恒大（3333）及佳兆業（1638）正式出現債務違約，評級遭惠譽下調至「有限違約」，市場傳出佳兆業最快下周提千億債務初步重組計劃，同時恒大早前傳出計劃將所有離岸債務納入重組計劃，將成中國最大企業債務重組個案之一。對此官方機構再開腔，人民銀行行長易綱指相信今次由少數房地商引發的風險，不會在中長線嚴重影響市場。請參看以下一周精選點評。

1、易綱親自開腔表態恒大 內房債務重組各施各法｜巨子點評

恒大（3333）上周五正式違約，由廣東省人民政府出手督導，一眾內房對債務重組各施各法，力求尋求幫助時也將自身利益最大化。(閱讀更多)

2、恒大引越秀及粵海解風險 政府開綠燈 參考海航模式或面臨拆分

分析指是反映內地政府已經「開綠燈」，批准國企出資收購恒大資產。未來的債務重組過程，相信參照過去刷新A股虧損紀錄的海航企業重組方式。(閱讀更多)

3、兩次上調外匯準備金率 人民幣匯率調控恐引美國不滿｜巨子點評

若是人民幣繼續升值，監管層可能還會出台一些政策打擊升值壓力，這可能會引起美國的不滿。(閱讀更多)

4、拼多多股價暴跌七成之後 中國巴菲特出手抄底｜企業熱評

考慮到拼多多的內憂外患，對於跟黃崢極有淵源的段永平來說，選擇在社交媒體上公開唱多拼多多，似乎有在關鍵時刻拉「徒弟」一把的考量。(閱讀更多)

5、菜價升30%內地通脹逾一年高 經濟師料糧食價將回落無礙人行放水

最新出爐的通脹物價數據亦升至逾15個月高位，主要由蔬果和豬肉價格升勢推動。不過經濟師預料食品價格將回落，整體通脹可控，因此人行仍有空間放水支持經濟。(閱讀更多)