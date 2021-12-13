百心安（2185）重新招股　不減價反增發售規模　料與一原因有關

上海百心安生物技術（2185）上月底宣布暫停上市計劃，稱基於現行市况決定延期上市，並向認購人退回款項。

百心安今日再度公布招股詳情，全球發售2,393.7萬股H股，招股價介乎21.25元至24.79元，一手500股入場費12,519元。

較早前，百心安在11月22日發公告，指因應現行市況，經諮詢獨家全球協調人後，公司已決定全球發售將會延遲。據市場消息指，當時該股孖展截飛前一天，其孖展認購仍未足額。當時有分析認為，新股因應市況延遲上市，或較大機會降低發售價以吸引更多人認購。

百心安重新招股，招股價並無降低之餘，更把全球發售規模擴大33%。（百心安官方網頁）

相隔一個月，百心安重新招股，惟招股價書據顯示，招股價定於21.25元至24.79元，較原定發售價區間21.26元至24.53元未有太大分別。然而，發售規模卻較早前有所增加，上月原定全球發售1,793.7萬股，最新增加約33%，至2,393.7萬股。全球發售集資所得款項淨額原本預計為3.16億元，最新隨著發售規模增加，集資淨額料增至4.38億元。

對於是次有新股暫緩上市後，定價不減之餘更增加發售規模，耀才證券執董兼行政總裁許繹彬指，估計有機會是上月的全球發售在國際配售方面「未圍齊飛」，未能錄得足額認購。時隔一個月，最終找來新的機構投資者認購，故不必減價之餘，更可以增加發售規模。

據市場消息指，百心安最新香港公開發售部分，孖展認購額暫錄6,677萬元，較公開發售集資額4,400萬元，已錄足額認購。