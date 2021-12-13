騰訊斥資3.5億元人民幣　入股內地玻尿酸龍頭企業

《中國基金報》報道， Ａ股公司魯商於公告內指出，旗下福瑞達生物獲騰訊（0700）斥3.51億元（人民幣‧下同）入股，持股比例為8%。福瑞達生物作為內地玻尿酸龍頭，擁有頤蓮、璦爾博士等多個品牌。

騰訊入股醫美企業

12月11日晚間，魯商發展公告稱，公司下屬公司福瑞達生物收到山東產權交易中心出具的《產權交易憑證》，戰略投資者和員工持股平台以合計7.68億元的價格認購新增註冊資本，其中，廣西騰訊創業投資有限公司認購騰訊新增註冊資本的價格為3.51億元，佔增資完成後總股本的8.04%；上海眾源二號私募投資基金合夥企業（有限合夥）認購上海眾源新增註冊資本的價格為4,689.6萬元等7家公司組成的聯合體。

騰訊創業的領投入股以及核心員工的激勵，不僅為福瑞達生物帶來新的發展資金，更多的將帶來銷售等方面的資源以及研發等動力。

增資完成後，福瑞達生物註冊資本增至9,100萬元，其中，山東福瑞達醫藥集團持股比例為78.34%，騰訊創業持股8.04%，魯商發展持股4.08%，濟南動能嘉福持股3.21%，南通招華貳號持股2.29%，杭州眾達源持股2.29%，上海眾源二號持股1.07%，濟南明瑞持股0.38%，濟南偉達持股0.30%。