花旗上季信用卡零售額升21%　李冠康︰本地消費意欲逐步改善

本港疫情逐漸緩和，帶動零售行業市道回升。香港花旗銀行信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康表示，該行今年第三季信用卡零售銷售按年增加21%，反映消費者信心和消費意欲逐步改善。他又指，整體信用卡零售銷售業務表現良好，本地零售銷售已回復至疫情前水平，並預計明年會繼續有增長。

今年首10月，該行信用卡零售銷售按年有雙位數增長，而期內新卡客戶數目按年繼續錄得雙位數增長，其中經數碼渠道申請的新信用卡客戶近七成。

至於零售銷售平均交易額，花旗今年第三季按年上升近一成，今年首10月則按年有單位數增長。其中，消費類別按年錄得可觀增長，快餐餐飲按年上升超過五成，而高檔消費品按年上升約一成。

現跟約30個 API 合作夥伴

與此同時，網上銷售佔整體銷售約五成，較市場為高，李冠康指，近年消費模式顯著改變，從外賣、添置日常生活雜貨、生活娛樂、以至流行服裝都越趨數碼化。

談及拓展數碼渠道，李冠康指，該行目前跟約30個 API 合作夥伴，配合客戶的數碼理財及生活模式。今年首10月，透過 API 進行的憑分消費（Pay with Point）交易量達四成，而最新11月數據亦顯示透過 API 進行的憑分消費交易量及所兌換的消費積分均超過五成。

他補充，留意到整體個人貸款市場近年有收縮情況，該行相關業務表現持平，較市場同業為好。