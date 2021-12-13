中移動回A　中證監已核發IPO批文

撰文：黃捷
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中國移動﹙0941﹚回A有新進展。中證監微信公眾號稱，已按法定程序核准中移動企業的首發﹙ＩＰＯ﹚申請。

該公司擬發行A股股數不超過９．６５億股，募資規模達560億元人民幣。

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