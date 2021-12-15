Global X推三ETF　涉電動車金融科技主題　料加息無礙結構性增長

未來資產環球投資日前在港推出三隻交易所買賣基金（ETF），分別是Global X 金融科技 ETF（3185）、Global X 自動駕駛及電動車 ETF（2849）和 Global X 亞洲創新者主動型ETF（3051）。

有別於以往推出的中國主題式投資，而最近推出的ETF主題均以全球性或區域性投資。被問到公司推出產品的策略是否有變，Global X ETFs 董事及ETF產品專員張子銘指，目前公司發行的ETF不少仍然是中國主題式行業的ETF。是次推出亞洲主題式及兩隻全球性ETF，主要是收到不少回應希望投資組合更多元化，故公司欲給予市場更多選擇。

環球進入加息周期，或對金融科技、電動車等新興行業、高估值板塊帶來衝擊。張子銘則認為，Global X ETFs旗下產品追蹤的行業均具結構性增長前景，並非周期性增長，故此發行產品時不會作市場擇時（Market Timing）。他補充，電動車、金融科技等行業均具結構性增長前景，全球收水理應對這些行業的增長趨勢沒有影響。

Global X ETFs 銷售副總裁鍾駿認為，央行加息與否不會影響個別行業的發展趨勢。

Global X ETFs 銷售副總裁鍾駿補充，央行加息與否，與大眾會否使用手提電話內的電子錢包是沒有關係，即使息口增至什麼水平，也不影響大家使用金融科技的潮流，不會逆轉移動支付的模式。他又稱，若投資者留意上次加息周期對股市的影響，到底股市表現是否一定向差，投資者或在研究後有另一種睇法。

張子銘續指，加息未必是負面信號，在於市場如何解讀，因為央行上調息口主要基於經濟穩健、通脹、失業率等數據強勁才會決定加息。