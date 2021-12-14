騰訊或破天荒派中期息　散戶真的很興奮？　專家︰放棄增長不樂觀

騰訊（0700）周一（13日）突宣布，在12月23日召開董事會，審議派發中期股息。騰訊自2004年上市以來，幾乎每年只派末期息，從未派發過中期股息。今次突如其來的「喜訊」，又是否為股東帶來更好的回報？

股價表現或多或少反映市場反應，騰訊今日收跌1.46%，股價不見6.8元，已相等於近多年來的派股總和，若騰訊最終決定派發中期息，投資者或已經「賺息蝕價」。不過，作為增長股，突開會研派息的舉動，更加啟人深思。



回顧騰訊上市以來的歷史，公司在2004年以3.7元在港上市，計及2013年「一拆五」，至今升幅超過600倍。不僅股價年年穩步上揚，騰訊派息亦相當穩定，上市約17年間，儘管環球經濟出現高低起伏，但騰訊從未吝嗇派息，而且每年愈派愈多。

不過，騰訊每年只派一次末期息，而股息率大多數不高於1%，也許象徵意義大於實質回報。一般而言，科技公司的股息率有限，原因是多餘資金大多數用來再投資，保持盈利增長。

騰訊主席馬化騰去年1月及6月先後沽出騰訊股份，合共套現逾60億元。（視覺中國）

增派股息非利好信號 或意味放棄增長

截至今年9月底，股王手持現金2,894.8億元人民幣，借款及應付票據則有3,156.3億元人民幣，債務淨額只有261.46億元。

如今，一家科技公司把多餘的資金不再作新投資、不作額外的股份回購，竟用以派息回饋股東，或多或少反映了管理層認為沒有更好的選擇，從而決定增派股息。艾德證券期貨聯席董事陳政深認為，騰訊商議派發中期息的決定，客觀地反映了公司放棄繼續增長，是負面的信號。

騰訊一反傳統派發中期息，董事會改變派息政策，是否受主要股東影響？持有騰訊28.86%股權的南非大股東Naspers，今年4月透過旗下上市公司Prosus減持騰訊約1.9億股，涉資高達千億港元。

即使中期股息相當於2020年的全年股息，每股派1.6元，Naspers持股27.69億股，即獲分派約44億元。大股東Naspers半年前才套現逾千億，相比之下分派股息可謂九牛一毛。

至於第二大股東、持股8.42%的馬化騰，便在去年1月及6月先後沽出騰訊股份，合共套現逾60億元。而總裁劉熾平在過去亦多次透過行使購股權套現，反映管理層以往一直有方法套現資金，而不是依靠股息分派套現「落袋」。

騰訊南非大股東Naspers今年減持騰訊約1.9億股，套現高達千億港元。（網上圖片）

大股東無須派息套現

陳政深坦言，南非大股東Naspers不可能給予公司壓力要求派息，Naspers今年一減持便數以千億計，「派息邊係錢嚟？」，而第二大股東馬化騰如是。他又指若騰訊目的是支持股價，可選擇加大回購。故此，他認為派發中期股息是最差的選擇。

騰訊於12月23日召開董事會審議派發中期股息，屆時或會交代有關決定及管理層的觀點。陳政深認為，目前難言騰訊是否改變長遠的派息政策，惟一旦把分派中期息視作固定的政策，恐怕增長前景不樂觀，「好似滙豐100蚊落嚟，好難講幾時上返去」。

王華：料派發中期息成為長期政策

易方資本創辦人、投資總監王華表示，騰訊審議派發中期股息有可能是長遠變化，「騰訊好少轉來轉去」，在落實政策上有很多考慮，故相信派息政策是持續，未來增派股息機會較大。

王華認為，站在小股東立場而言，派息其實比回購更好，原因是派息是直接向股東派發現金，時間點較為清晰，大大小小的股東都是同時收到；然而，回購行動主導權在於管理層，人為因素較大，透明度相對小，故一般而言小股東較喜歡派發股息。

國家反壟斷局今年11月正式掛牌成立。（中新社）

騰訊難覓投資機會 本土海外均受限

近年中國監管部門收緊對科技公司的規管，國家反壟斷局更在今年11月正式掛牌成立。隨著一些境內併購活動受中央所限，王華與陳政深均認為，騰訊或許認為當前沒有更好的投資機會。

事實上，騰訊不僅在國內受到反壟斷規限，早前騰訊計劃收購英國遊戲公司Sumo Group，亦受到美國外國投資委員會介入阻撓，須待委員會評估交易，防止損害美國國家安全。另外，今年7月，騰訊試圖通過歐洲子公司收購德國遊戲開發商Crytek，結果亦惹來公司憂慮，擔心軟件將會用於解放軍的軍事用途。

陳政深坦言，自己已經沽清騰訊，預計短期內將失守440元的支持。他更提醒，即使是長線的投資者，當前應停止儲貨，始終是次計劃派發中期息，或多或少已令投資者憂慮其增長前景。他相信直至明年上半年完結，騰訊股價亦不太可能重上700元以上水平。