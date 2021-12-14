洗米華好友鄭丁港旗下帝國科技推NFT遊戲　盲盒入場費0.08以太幣

周焯華好友鄭丁港旗下帝國科技集團（0776）宣布，大型元宇宙NFT遊戲平台「METASENS」的首款遊戲「METASNAKE精靈蛇」，將於下周一（20日）進行封閉刪檔測試，優先邀請參與METASENS 社群活動的玩家試玩，遊戲預計明年第一季正式上線。

「METASNAKE精靈蛇」是以經典遊戲「貪食蛇」為原型的線上對戰遊戲，主打「免費遊玩」 （Free to Play）及「邊玩邊賺」 （Play to Earn）。遊戲中設有裝備系統「NFT祖靈系統」，讓玩家利用祖靈裝備NFT強化角色技能，在對戰獲勝的玩家可贏取METASENS的治理貨幣「MSU」，以及參與空投活動的資格。

遊戲的祖靈裝備NFT將於12月18日凌晨開賣，讓已參與白名單活動的玩家，以及於12月17日前質押以太幣的玩家搶先購買。根據網頁所見，每個盲盒須質押0.08ETH（以太幣），折合相當於2,375元，質押數量大於等於 0.48ETH 才保證獲得一個盲盒。

有「洗米華」稱號的周焯華於2020年1月向長期生意伙伴鄭丁港出售帝國集團環球持股，而鄭丁港亦為太陽國際集團（8029）主席兼執行董事。今年周焯華再向鄭丁港出售所持全部太陽國際的62.82%股權。