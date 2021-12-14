人行：加強政策協調聯動支持重點領域　堅持房住不炒定位

中國人民銀行黨委訃於周一（13日）召開擴大會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，會議強調，加強政策協調聯動，引導金融機構加大重點領域的支持，推動國民經濟暢通循環。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，加快完善住房租賃金融政策體系，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。

據人行網站周二（14日）發布的消息，會議強調，明年要着重抓好以下工作任務：一是穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

二是持續改進金融服務實體經濟質效。加強政策協調聯動，引導金融機構加大重點領域的支持，推動國民經濟暢通循環。

三是堅持防範化解金融風險。鞏固拓展防範化解重大金融風險攻堅戰成果，守住不發生系統性金融風險底線。進一步健全宏觀審慎政策框架。支持金融科技依法規範發展，加強反壟斷和反不正當競爭，以公正監管保障公平競爭，激發各類市場主體活力。

四是深化金融供給側結構性改革。深化農信社改革和債券市場改革。加強金融基礎設施統籌監管。穩妥有序推進數字人民幣研發。持續深化國際金融合作，推動金融業有序擴大開放。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，加快完善住房租賃金融政策體系，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。