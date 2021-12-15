內地上月工業增加值按年增3.8%　製造業增幅2.9%

中國國家統計局公布數據顯示，11月份，中國規模以上工業增加值按年實際增長3.8%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比2019年同期增長11.1%，兩年平均增長5.4%。從按月看，11月份，規模以上工業增加值比上月增長0.37%。1至11月份，規模以上工業增加值按年增長10.1%，兩年平均增長6.1%。

分三大門類看，11月份，採礦業增加值按年增長6.2%；製造業增長2.9%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長11.1%。

分經濟類型看，11月份，國有控股企業增加值按年增長3.6%；股份制企業增長4.5%，外商及港澳台商投資企業增長1.9%；私營企業增長3.9%。

工業企業產品銷售率降1.4個百分點

分行業看，11月份，41個大類行業中有29個行業增加值保持按年增長。農副食品加工業增長7.0%，紡織業下降3.5%，化學原料和化學制品製造業下降0.9%，非金屬礦物製品業下降4.0%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降11.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降1.2%，通用設備製造業增長2.8%，專用設備製造業增長4%，汽車製造業下降4.7%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長3.6%，電氣機械和器材製造業增長9.4%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長13.5%，電力、熱力生產和供應業增長10.1%。

分產品看，11月份，612種產品中有283種產品產量按年增長。鋼材10,103萬噸，按年下降14.7%；水泥19,958萬噸，下降18.6%；十種有色金屬535萬噸，下降0.7%；乙烯231萬噸，增長2.7%；汽車267.3萬輛，下降7.1%，其中，新能源汽車47.7萬輛，增長112.0%；發電量6,540億千瓦時，增長0.2%；原油加工量5,964萬噸，增長2.2%。

11月份，工業企業產品銷售率為97%，按年下降1.4個百分點；工業企業實現出口交貨值13855億元，按年名義增長12.6%。