美銀調查：疫情加央行議息　基金經理大增現金配置至14個百分點

據《財聯社》周三（15日）報道，美國銀行年內最後一次基金經理調查顯示，由於疫情風險，加之諸多央行將召開貨幣政策會議，全球基金經理12月蜂擁囤積現金儲備。

市場預期美聯儲將採取更為激進的貨幣政策，這促使投資者採取更為防禦性的資產配置策略。

美銀調查顯示，本月投資者的現金配置比例較11月增加了14個百分點，淨增持比例為36%，為2020年5月以來最高。儘管股票投資仍高於歷史平均水平，但市場參與者的股票頭寸降至2020年10月以來的最低水平。

美國銀行策略師Michael Hartnett稱，現金水平飆升觸發該行發出股市買入信號。投資者非常謹慎，但直接看跌的幾乎沒有。

美銀調查顯示，鷹派央行自2018年5月以來首次被視為最大的尾部風險，其次是通脹和疫情反彈。

《彭博》近日發布的一項非正式調查也顯示，急於遏制通脹的央行如果倉促實行政策轉向，將是明年全球股市的最大下行風險。

交易員們正在等待美聯儲將於周三（15日）發布的政策決定，以了解有關減碼速度和加息時間的線索。美聯儲是本周召開會議的20家央行之一。

投資者平均預期美聯儲將在2022年加息兩次，90%的受訪者預計美聯儲將在2023年上半年之前收緊政策，對首次加息時間的平均預期是2022年7月。

調查顯示，除了大舉囤積現金，投資者還增持醫療類股，減持可能面臨升息風險的資產，包括債券和新興市場。此外，12月最「擁擠」的交易是做多科技股，做多比特幣，做多ESG。

調查還顯示，雖然基金經理在12月轉向更具防禦性的資產，但遠沒有達到恐慌程度。投資者對全球成長和對企業盈利的樂觀情緒有所改善，他們預測加息將打擊通脹，而不是經濟復甦。

大多數投資者（55%）認為通脹是暫時的，只有6%的人預計未來12個月會出現經濟衰退。據悉，美國銀行的調查於12月3日至9日進行，共有330名投資者參與，他們管理的資產總計9,860億美元。