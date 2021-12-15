富力正尋求兩筆美元債券延期　倘不成功明年1月無法如期兌付

內地房地產頻現債券違約，富力（2777）於交易所披露，向境外債權人尋求將兩筆美元債券延期，倘若未能成功，可能無法如期兌付相關到期票據。

披露指出，該兩筆美元債券合計7.25億美元（相當於56.55億港元），均於2022年1月到期；分別是於2017年1月13日發行的2.65億美元（相當於20.67億港元）、5.75厘票息，及2017年1月20日發行的4.6億美元（相當於35.88億港元）、5.75厘票息的美元債券，與2022年到期合併及延期。

富力表示，倘未能成功獲債權人將新債券延期至2022年7月13日，可能無法在明年1月13日如期兌付相關到期票據。

富力午後跌幅擴大，最新跌3.8%，報3.57元，成交額9,730萬元。

富力於該份文件解釋，由於銀行減少向房地產開發貸款，導致內房企獲得境內資本的機會減少；另買家按揭減少，及買家憂慮內房完成項目的能力，導致賣樓減少。不利的離岸資本市場對上述境內事件的反應，導致富力獲得離岸資本變得困難，限制其獲得資金的來源，以應對即將到來的到期日。

富力稱，即使今年12月7日向聯交所提交公告所述，集團會致力於產生足夠的離岸現金流，以滿足其離岸財務承諾，並有幾個里程碑需要實現，然而無法保證集團將能夠完成這些里程碑計劃，並可能對其離岸流動性產生不利影響。

富力表示，在過去12至18個月中，集團的管理層已展示其決心和承諾以減輕近期不利市場條件的影響，包括通過節約開支、減少土地儲備、資產出售和機會性融資。特別是集團及其主要股東已處置某些資產以滿足合約承諾，如近日出售廣州國際機場富力30%的權益綜合物流園及富力物業管理公司股權；所得款項該等資產出售所得主要用於改善集團的流動性。

另作為努力的一部分，公司正進行要約收購和同意徵求以改善集團的整體財務狀況，延長其債務期限，加強其平衡表並改善現金流管理。公司正在向票據的合格持有人提供有機會投標其票據以獲得流動性並同意延長債券的到期日票據，這將使集團能夠改善其整體財務狀況並為其提供財務穩定。

富力重申，若要約收購和同意徵求未能成功完成，公司或不能在明年1月13日到期時全額贖回票據。