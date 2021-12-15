美股表現領先　標指升勢實不均　高盛﹕51%靠5隻科技股

據《華爾街見聞》報道，高盛表示，儘管標普500指數屢創新高的上漲動力越來越集中在少數幾隻個股身上，但美股未來數月大幅回調風險較低。

近日，高盛的首席市場經濟學家David Kostin指出，雖然從2020年11月到2021年4月的反彈受益於大多數標普500中的股票，然而從2021年4月開始，「市場寬度」在近月裏大幅縮小，已經降至歷史最低水平。

高盛指出，自2021年4月以來，標普500指數的回報有51％來自蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）、英偉達（NVDA）、特斯拉（TSLA）和Alphabet（GOOGL），2021年迄今約25％的漲幅中有三分之一以上來自這五隻股。

這些股票對標普500指數回報的貢獻超過其起始權重的兩倍，現在按市值計算佔標普500指數的22%，比年初增加了4%。

除了五隻最受歡迎的科技股以外，高盛同樣列出了對標普500貢獻最大的25隻股票。

David Kostin表示，股票集中度的大小與市場發生重大沖擊的幾率成正比。

正如其解釋的，市場寬度歷來被認為是對股票市場表現的一個前瞻性信號。通過比較標普500指數及其中位數成分股離各自的52周高點有多遠得出市場寬度，當指數比中位數股票更接近其52周高點時，這種寬度衡量標準就會急劇下降，並預示着少數股票正在推動指數回報。

截至2021年4月，這一市場寬度指標所顯示的標準差超過了平均水平（自2014年以來的最高水平），然後在隨後的6個月內下降了4.5%。

David Kostin進一步解釋，在市場寬度急劇縮小的時期，股票通常會表現出比平均水平更差的回報和更深的跌幅。

具體來說，自1980年以來，有11次市場寬度在6個月內收窄的幅度與2021年4月至10月的幅度相同。這種動態也發生在2007年9月、2015年5月和2018年9月，等等。在市場寬度收窄後，標普500指數大多都在隨後的1、3、6和12個月內產生了低於平均水平的回報，同時也經歷了更大的從峰頂到谷底的跌幅。

高盛報告中的「市場寬度」可能也解釋了當前市場疲軟的原因，在當前寬度收窄的時期，標普500指數經歷了急劇但短暫的4%的回落，隨後由於對奧密克戎新變體以及美聯儲「變鷹」的擔憂加劇，感恩節後再次迎來一波下跌。此後在疫苗等積極消息提振下，市場也迅速恢復，並在12月10日收盤時將標普500指數提升到2021年的第67個歷史高點。

然而，對於牛市來說，市場寬度收窄往往會持續存在，根據高盛的計算，在最近這種程度的市場寬度下降之後，歷史上需要再過4個月，寬度的持續增加才會形成。目前，標普500指數中前十大市值股票的權重日益增加合計達31%，至少是1980年以來的最高水平。

敲響警鐘後，投資者應該如何反應？

按照高盛的說法，動能強的股票，如蘋果、微軟、英偉達、特斯拉和谷歌仍然會跑贏大盤。

同時，高盛建議投資者關注高利潤率的股票，這顯示出了股票的質量，並表明在宏觀環境不確定且金融環境趨緊之際，股票的表現可能優於低利潤率的同類股。

Kostin補充道，考慮到當前的宏觀背景，近期出現大規模拋售的風險很低。他在報告中寫道：

儘管「未知的未知因素」會導致最大規模的減持，而且就其性質而言，無法提前評估，但宏觀環境並沒有顯示未來幾個月的減持風險會升高。

收益和利潤率繼續超出預期。與此同時，名義利率和實際利率預計將上升，但在未來幾個月內仍將保持在低位，這為估值和股票需求提供了支撐背景。