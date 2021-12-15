德勤香港高科技高成長及明日之星　15家數碼港社群企業獲獎

數碼港15家社群企業於兩年一度的「德勤香港高科技高成長10強及明日之星」中獲獎，以肯定他們在高速成長和持續創新方面的表現，以及在指定範疇的領先地位及成長潛力。

數碼港社群企業在「高科技高成長10強」企業當中佔七席，AsiaTop Loyalty更在10強中稱冠，而在20家「明日之星」企業中，數碼港社群亦佔七席。此外，數碼港社群內的獨角獸企業Animoca Brands，則獲頒「高科技高成長領袖企業」。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，「德勤香港高科技高成長及明日之星」的評選，不但講求企業的營業收入，同時著重自主知識產權和專利技術，可行的商業模式，以及未來的增長潛力。今次多間社群企業從全球領先的專業服務機構——德勤手上獲獎，對初創在創新能力和業務發展的潛力都是莫大的肯定。他期望他們可以借助德勤及數碼港的支持，繼續拓展業務，甚至進軍大灣區及海外市場，亦希望來屆有更多數碼港企業參與及獲獎。

今屆「德勤香港高科技高成長10強」當中，數碼港社群囊括七席之多，涵蓋金融科技及智慧生活企業。

獲選為香港「高科技高成長10強」的企業，將自動成為中國50強及亞太500強項目之候選企業，而香港「明日之星」企業，也將自動成為中國「明日之星」候選企業。入選的企業將能夠提升市場認知、進一步建立公司信譽，和吸引業務合作夥伴。