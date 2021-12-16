聯儲轉鷹市場有保留　納指照樣抽高逾2%　藥明生物5億美元回購

美聯儲議息前港股連跌四日，最終聯儲局一如市場預期加快Taper，宣佈將每月縮減買債規模提高一倍至300億美元，並料明年開始加息，不過從匯市反應，可見投資者仍有保留，美元未能馬上抽高；同時美股由跌轉升，當中早前受壓的納指彈力最強，單日抽高逾327點。港股四連跌後雖然有條件醞釀反彈，不過由於醫藥股上日自由落體式下挫，打撃投資者信心，令大市未能過於樂觀。龍頭藥股藥明生物表明議決動用購回授權，以不時在公開市場上以不超過5億美元總價格購回股份。



新經濟股領軍 納指單日抽高2.2%

聯儲議息結果大致符預測，雖然在加息步伐上較「鷹派」，不過從外匯市場反應，可見匯市投資者對聯儲的說法有保留，即使歐元受壓，美元指數仍未有進一步抽高，現徘徊在96.4水平。股市投資者則視為聯儲結果為預期兌現，美股單日由跌轉升，當中新經濟股及疫苗股領軍，帶領科技股主導的納指抽高逾327點，升幅2.2%，道指及標普500指數升1.1%及1.6%。

明年有機會加息三次 合共加0.75厘

美國聯儲局一如市場預期維持聯邦基金利率在0至0.25厘不變，將每月縮減買債規模提高一倍至300億美元。主席鮑威爾表示, 今年經濟活動有望以強勁步伐擴張，經濟發展和前景證明應該加快縮減買債；加上通脹高企預計買債計劃在明年3月中旬結束, 同時強調在縮減買債時不會加息。

藥明生物宣布不時在公開市場上以不超過5億美元總價格購回股份。(資料圖片)

買債計劃提早在明年3月結束

加息時間表方面，聯儲局點陣圖顯示，18名委員中有10人預測明年年加息三次, 合共0.75厘, 點陣圖更顯示有兩人預測加息四次。

對於通脹前景，聯儲局預測明年通脹率為2.6%, 較九月預測高0.4個百分點。鮑威爾表示工資上升，並非通脹加劇主因，現時物價上漲範圍更廣，高通脹給民眾帶來巨大困難，但仍然預期明年年底通脹率將接近2%目標水平。他強調會使用工具支持勞動市場，防止高通脹持續。

藥明生物急挫後 推5億美元回購

醫藥股上日自由落體式急瀉，觸發點在於外媒引述消息報道，美國財政部除了把大疆、曠視等6家中企列入黑名單，同時準備宣布制裁逾10家中資企業，包括生物科技企業，令全線生物醫療股「先跌為敬」，普遍跌幅達10%-20%。

當中龍頭股藥明生物曾挫逾兩成，集團公告表明已議決動用購回授權，以不時在公開市場上以不超過5億美元總價格購回股份。同時指出並不知悉任何可能對業務運營造成重大不利影響的監管制度的變動，將繼續致力賦能其合作夥伴，並對未來持續高速增長充滿信心。