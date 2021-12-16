高盛﹕聯儲局明年預測加息3次　升明年經濟增長至4%

美國聯儲局已於今晨公布議息會議結果，並發表未來息口走勢的點陣圖，以及未來經濟預測。高盛在當局議息後發表最新報告，指出當局將聯邦基金利率維持在0至0.25厘屬預期，而加大每月縮減買債規模至300億美元，並於明年1月生效，屬經衡量通脹壓力及勞動市場進一步改善的結果。至於縮減買債內容，為減少買入200億美元國債及100億美元按揭押抵證券（MBS）。當局或每月將縮減買債規模增加300億美元，預料整個買債計劃會在明年3月結束。

對於未來息口走勢，聯儲局發表點陣圖，反映出10名委員預料明年將會加息3次，有2名委員則預料明年加息4次。綜合而言在2022至2024年間，每年分別加息3次﹑3次及2次，與該行原來預期分別加息2次﹑3次及4次的幅度為輕微。大部份委員皆預期未來息口不會升穿中性水平，長期聯邦基準利率中位數為2.5厘。

報告又指出，聯儲局於最新發表的聲明指出在最近數個月，當地職位增長屬「穩健」，失業率則明顯下跌，亦有提及當地經濟或面臨新冠肺炎出現變種病毒的風險。惟在聲明內已刪去有關通脹受臨時因素影響字眼，並指出供應及需求的不平衡仍存在，及對通脹帶來影響。同時聯儲局亦於聲明亦修改於一段有時內，認為通脹略高於2%，以及刪除了通脹持續低於2%，以及在部份時間高於2%，以及支持性政策直至目標水平等字眼。

聯儲局在經濟展望中，將今年經濟增長預測降至5.5%，明年經濟增長預測則上調至4%，2023年經濟增長預測降至2.2%。2021年失業率則降至4.3%，2022及2023年失業率均為3.5%。在2022至2024年通脹水平分別為4.4%﹑2.7%及2.3%。

渣打則在報告內提及，聯儲局的取態較該行鷹派。該行指出於聯儲局舉行會議前，投資者過於恐懼，導致股市及美元皆下跌，5年期美國國債孳息率曾上揚，惟其已回復至之前水平。至於通脹平衡卻回落。