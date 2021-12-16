貿發局料明年本港出口增長放緩至8%　疫情仍是最大隱憂

貿發局估計，明年香港出口增長將由今年的25%放緩至8%，由於疫情反覆、全球供應鏈中斷致物流成本激增，從而影響出口情緒。

貿發局最新出口指數調查顯示，87%出口商表示業務備受疫情打擊，主要由於運輸成本上升（60.2%）、物流配送受阻（53.2%），以及原材料/零部件供應緊張（41.4%）；逾7成受訪出口商則預期明年銷售總額將下跌（42.6%）或僅持平（29.1%）。

南非新冠肺炎疫情：圖為12月13日，南非索韋托一名女子接種新冠疫苗。（AP）

疫情仍是最大隱憂

在低基數效應下，今年首10個月香港出口按年升26.7%。香港貿發局研究總監關家明表示，香港出口增幅顯著，遠高於全球平均水平，反映香港出口抗逆力強。然而，疫情持續及市場不明朗因素增加，或會為本港明年出口蒙上陰影。

他續指，新冠疫情反覆仍然是出口商的最大憂慮，其次是經濟復蘇緩慢，以及人流通關未能回復正常。

明年貿易策略：開發新產品 拓展新市場

關家明補充稱，區域全面經濟夥伴關係（RCEP）明年1月1日生效，帶來利好因素。「通過逐步取消關稅，RCEP將進一步發展及整合區域供應鏈，並加速亞洲生產邁向專業化，這為鞏固香港作為國際貿易樞紐的角色增添新動力。」

至於明年的貿易策略，近半受訪出口商表示計劃開發其他產品種類，而其他受訪出口商則選擇開拓內地市場，或將分散銷售至其他海外市場。

今年第四季，與其他行業相比，玩具業對前景最不樂觀（鍾世傑 攝）

玩具業前景比較下不太樂觀

香港貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，今年第四季香港貿發局出口指數按季下跌1.8點至37.2，顯示在新冠變種病毒影響下，市場不明朗因素日多，在短期內或會繼續削弱本地出口商的信心。

她指出，機械業反應最為正面，錄44.1，珠寶及服裝業的出口信心亦見改善，分別錄40.7及39.6。相較之下，玩具業對前景最不樂觀，僅錄25；出口商對主要市場亦同樣謹慎，東盟及日本增長溫和，中國內地保持平穩，而美國則跌勢持續。

此外，採購指數和就業指數與上季相若，分別為36.9和44，而貿易價值指數則為57，仍處於擴張領域。香港貿發局出口指數調查於11月中旬進行，訪問了500位來自六大主要出口行業的貿易商，包括服裝、電子、珠寶、機械、鐘錶及玩具。指數高於50代表前景看漲，50以下顯示前景看淡。