阿里巴巴公布2030年碳中和目標　明年起定期發布ESG報告披露進展

阿里巴巴（9988）今日公佈2030年前集團自身運營實現碳中和，開創性提出範圍3+目標，旨在於2035年前帶動集團生態體系減碳15億噸。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，集團致力於成為推動社會正面改變及創新實踐的動力。集團的「環境、社會及管治」（ESG）策略是基於做一家活102年好公司的使命而製定，是長期發展的重要基礎。作為一個獨特的平台運營者，集團將聯動中國以至全球的消費者、商家及合作夥伴，攜手實踐全新的範圍3+目標，即於2035年前累計減碳15億噸，共同為全社會減碳做出貢獻。

製定清晰的碳中和路線圖

阿里巴巴目標於2030年前實現兩種範圍碳中和，包括報告企業擁有或控制的運營產生的溫室氣體排放，及報告企業消耗所購電力、蒸汽、供熱或製冷而產生的溫室氣體排放。

另外，於報告企業價值鏈上發生的所有間接排放，排放強度較2020年減半。而阿里雲肩負更高目標，更致力率先在2030年實現所有間接排放的碳中和。

積極投入ESG治理架構

阿里巴巴今天亦宣佈以三層ESG治理架構來監督、管理及支持各項工作，從而達致碳中和目標，以及更廣闊的ESG目標。有關的ESG治理架構包括集團董事會層面的可持續發展委員會，將由集團獨立董事楊致遠擔任主席，並由其他董事會員包括郭德明、蔡崇信及武衛共同參與；可持續發展管理委員會，負責策略設計、目標製定及管理工作；由各業務單元代表組成的可持續發展工作組，負責統籌及推動相關項目落地的執行工作。

同時，集團也致力進一步改進信息及數據披露，以及報告機制。阿里巴巴目標自2022年起將每年發佈ESG報告，披露具體的年度進展；所有報告將依據最具信譽且符合國內外水平的衡量標準，內容也將獲得權威審計師核實。