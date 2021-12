近年不少人開始投資虛疑貨幣,其中比特幣(Bitcoin)高見68,990美元創歷史新高後回落,有學者認為,比特幣或不會持續那麼久(Bitcoin itself may not last that much longe)。

康奈爾大學國際貿易政策高級教授Eswar Prasad,接受《CNBC》節目訪問時指,比特幣對區塊鏈技術的使用效率不高,今天有數百種加密貨幣出現,一些較比特幣更有用、更環保。

他認為,比特幣不能很好的成為一種交易中介,它不會有任何基本價值,除了投資者的信仰所引導的價值。