阿里陰霾消散？投資大會釋戰略藍圖　擬投15億人幣拓農村商務市場

自2020年11月以來，內地電商巨頭阿里巴巴（9988）頻頻遭遇「黑天鵝」，包括螞蟻集團首次公開招股前夕被煞停、連續不斷的反壟斷罰款、季績首錄虧損等，其股價更從2020年10月28日歷史高位309.4元，一直下滑至歷史低位（2021年12月6日的109.5元），跌幅高達182.2%。

經歷政治和經濟雙重衝擊下，處於陰霾下的阿里巴巴未來發展如何？上周五（17日）阿里巴巴公佈一系列的發展藍圖。阿里巴巴執行長張勇及其副手當日宣布，集團在未來數年，首要成長動力包括擴大其海外業務，並計劃深入中國農村電子商務市場，以及拓展雲技術等。另集團亦擬在2030年實現碳中和，似是為未來鋪好復甦之路。

阿里巴巴（美聯社）

阿里擬深入農村商務市場發展

張勇上周五宣布，計劃投入15億元人民幣開拓內地鄉村的社會零售，及進一步滲透至所謂「下沉市場」的欠發達市場。

阿里巴巴報告過去12個月的年度活躍消費者數量超過12億人，當中9.53億人在中國內地，並表示內地數量將有望在本財年結束前達到10億人；目前，在一、二線城市的滲透率已達99%，在三線城市的滲透率亦達81%，惟四線或以下城市仍具有相當的發展空間。因此，未來集團將會加強在農村和收入水平較低的城市的滲透率。

Lazada已在印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南展開業務。﹙路透社﹚

拓展海外市場、雲服務

拓展海外市場是阿里巴巴的業務重點之一。阿里巴巴旗下的海外平台Lazada、Trendyol，以及在南亞各地的Daraz已發展成重要部門，集團稱，將加速拓展Lazada的業務，目標將相關平台交易額提高四倍至1,000億美元，最終覆蓋3億名用戶。

據資料顯示，Lazada過去12個月交易額增至210億美元，去年3月至9月半年間，活躍客戶亦急增1.8倍至1.3億人。根據彭博指，阿里巴巴舉措或意在藉東南亞商機，抵銷中國經濟困局、監管風聲所帶來的影響。

此外，為應對不利局面，阿里巴巴亦開始持續投資可能帶來長期最大成長的領域，包括雲計算部門、食品和雜貨配送等本地服務及物流。雲計算部門已是其第二大收入來源，截至9月季度止，季度銷售額成長33%。

圖片中為阿里巴巴旗下淘寶網總部。（維基百科）

分析：線上銷售增長放緩 內地電商明年或更受壓

一連兩日的年度投資者大會上所分享的戰略，凸顯阿里巴巴迫切希望展現其應對激烈競爭、消費者支出下降，以及互聯網行業整頓等諸多問題的一個答案。

高盛在投資大會前亦發表研究報告指，預期該公司將重新審視並重申其整體願景和戰略，並提供個別業務線的更新和藍圖，當中在三大戰略支柱，即國內消費、全球化及雲計算中，冀管理層能應對競爭、市場份額和利潤率。該行予其「買入」評級目標價為209元。

不過，彭博經濟學家分析指，倘若要提高2022至23財年盈利能力及減少虧損，阿里巴巴、美團和拼多多恐怕要比同業花上更多氣力，主要由於內地電商明年將面臨更高的成本負擔，以及更低的自由現金流。此壓力加上2022年線上零售銷售增長放緩，或會使該板塊未來12個月估值受限。