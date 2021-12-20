美股轉弱日股低開　留意今早人行會否減息　佳兆業復牌｜港股早評

恒指上周累挫逾300點，插至近二萬三，再創15個月新低。美股上周五「四巫日」(又稱四期結算日)三大指數齊跌，道指挫逾500點，對今早亞太股市構成沽壓，日股今早開市跌幅曾擴至逾1%，料港股跟隨走低。值得留意今早人行宣布LPR利率，會否一如官媒早前所指減息。

受累美股上周五急跌，日股今早開市走低，最多跌逾1%，環球市場最大的負面因素，是英美央行加快扭轉寬鬆貨幣政策，英國上周落實加息後，料美國會提早加息。

美聯儲主席鮑威爾加快縮減買債計劃，高盛料最快明年3月加息。（美聯社資料圖片）

美聯儲理事倡結束買債後短時間加息

對於未來加息時間表，最新美聯儲理事沃勒(Christopher Waller)的取態更為進取，他於公開活動上致辭時表示，聯儲局可能最快於明年3月結束買債後短時間內開始加息，並認為應該在夏季開始縮減資產負債表規模(縮表)，以應對現時高至警戒水平的通脹。

高盛料最快明年3月美國加息

一向預期美國轉鷹提前加息的高盛發表研報表示，美聯儲近期的鷹派信號指向了「加息不會再是慢節奏」，其原本預計的美聯儲明年6月開始加息的時間也將提前。此外，高盛預計美聯儲明年將會加息三次，分別在3月、6月和9月。另外，高盛還預計2023年美聯儲還將會加息三次。此前，高盛預計美聯儲2023年可能將會加息四次。

在英美提早收水之時，市場不應忽視內地貨幣政策開始步向寬鬆，繼今年兩度下調存款準備金率後，今早 (20日)人行將公布LPR利率(貸款市場報價利率)，早前官媒《人民日報》主辦的官方《證券時報》在頭版刊登評論，指有機會下調LPR利率，帶動貸款利率的進一步下行。倘若人行加大力度刺激經濟，恒指料在二萬三見支持。

商湯原價重啟招股，預期將於12月30日掛牌，排除美國投資者認購(資料圖片)

商湯原價重啟招股 排除美國投資者認購

至於個股方面，早前遭美國二度制裁的商湯，宣布今日重啟公開招股，發行規模和價格區間與此前保持一致。共發行15億股，招股價介於每股3.85港元至3.99港元，籌資約60億港元。該股12月23日中午12:00截止認購，預期將於12月30日掛牌。

原有多名基石投資者退出認購，包括廣發基金、Pleiad基金、WT、FocustarCapital及FocustarFund，以及HelVed，新加入的包括徐匯資本、香港科技園創投基金、國泰君安證券、希瑪和泰州文旅，基石投資者認購額增至5.12億美元

佳兆業申今早復牌 多項票據未能還款或還息商重組

另外，債台高築的內房股佳兆業集團（1638）申請今早起恢復股份買賣，並公布三項票據未能如期還款或支付利息，可能導致公司債權人要求加快還款。該公司目前優先票據的未償還本金額約117.8億美元，目前沒有票據持有人就要加快還款發出任何通知，公司一直與票據持有人的代表商討，以制定全面債務重組計劃。