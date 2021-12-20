信義系四子全面下挫　恒指全日跌447點　資金轉泊公用股

上周五（17日）美股四巫日下挫，道指跌532點或1.48%，收報35365點；納指跌10點，收報15169點；標普500指數跌48點或1.03%，跌至近兩周低點，收報4620點。



港股方面，今早「黑期」更曾跌穿二萬三關，截至9時10分仍跌約100點，在23100點附近。恒指料下試23000點，或創逾18個月新低。另新股方面，商湯（0020）重啟香港IPO，料12月30日掛牌上市。據悉商湯獲得約5億美元基石投資，投資者包括上海徐滙資本投資和國泰君安證券。



【16:29】恒指全日跌447點

港股弱勢未改，今日在更曾失守22700點，跌幅逾500點。不論是藥股﹑物管股及內房股，均成為投資者掟貨對象，其中信義玻璃（0868）跌幅更達9.5%，為一眾藍籌股中表現最差。隨著投資者避險情緒日濃，資金轉泊入具防守力的公用股避險，電能（0006）及中電（0002）成為少數逆市上揚股份。

恒指收市報22744點，跌447點，國指收市報8042點，跌175點，科指最新報5498點，跌181點，成交額1,247.8億元。

信義系表現失色，信義玻璃收市報17.18元，跌9.1%，信義光能（0968）收市報12.98元，挫5.4%，信義能源（3868）跌4.5%，收市報4.2元，信義儲電（8328）瀉15.6%，報3.95元。

科技股亦處於弱勢，阿里（9988）跌2.1%，報114.5元，騰訊（0700）跌1.8%，報430元。

至於上周五表現突出的滙豐（0005）跌1.9%，報45.5元。【15:35】港股曾跌逾500點

大市跌幅曾擴大至逾500點，曾低見22665點，最新報22704點，跌487點，國指報8026點，跌191點，科指最新報5487點，跌192點。

一眾成份股中，信首玻璃（0868）表現最失色，瀉近9%。

投資者資金泊入公用股，電能（0006）及中電（0002）逆市上揚。

【15:15】美期指大跌 道期失守35000點

美股期貨大跌，道指期貨最新報34891點，跌474點，標普500指數期貨最新報4557點，跌62點，納指期貨最新報15599點，跌202點。

受到外圍股市疲弱拖累，大市曾跌近500點，最新報22727點，跌465點，國指最新報8035點，跌182點，科指失守5500點，報5495點，報185點。

【14:20】恒指跌勢擴大至逾400點

港股午後跌幅擴大至逾400點，恒指最新報22756點，跌436點，國指最新報8056點，跌55點，科指最新報5530點，跌149點。

內地股紛紛向下，恒大（3333）曾跌至1.48元，為上市以來新低，最新報1.49元，跌8%；佳兆業（1638）最新報0.79元，瀉14.1%，世茂（0813）最新報4.94元，跌9.7%。

【13:01】港股午後跌339點

恒指午後報22,859點，跌339點。恒生科技指數報5,549點，跌131點。國指跌119點或1.5%，報8,098點。

華人置業（0127）私有化計劃遭否決，將維持港交所上市地位，今早復牌股價大瀉31.2%，現仍插28.57%，報2.7元。

【11:07】跌幅擴至300點

港股今早跌幅持續擴大，最新跌超300點，進一步失守22900點水平，邁向去年5月低位進發。

新能源板塊受壓，贛鋒鋰業（1772）跌超一成，報115元；信義玻璃（968）跌逾6%，為表現最差藍籌。保利協鑫能源（3800）同樣跌逾6%。

【10:28】港股跌穿23000關口 續創年內新底

港股跌193點或0.83%，穿23000關口，報22999點，創逾一年新低。阿里巴巴（9988）逆市靠穩，現報0.85%，報118元。

【10:10】港股曾觸及23000點

港股曾觸及23000點，其後彈回現挫157點或0.7%，報23034點。

康希諾生物（6185） 逆市曾升逾9%，高見195.6元，現報190.8元，仍升7.2%。

【09:56】騰訊、美團轉升

港股跌幅收窄至約60點，在23100附近。美團（3690）、騰訊（0700）轉升；阿里巴巴（9988）續升近2%。

【09:41】佳兆業復牌 開市創上市新低

佳兆業（1638）今早復牌。開市創上市新低，見0.85元，跌7.61%；佳兆業美好（2168）開市報11.78元，升0.68%，現無升跌，報11.7元。

【09:38】港股持續弱勢 差10點跌穿二萬三關口

港股持續弱勢，亞太區股市亦疲弱，日經指數暫跌210點或0.74%，報28335點；恒指曾跌至23010點，現彈回23053點，跌幅約139點或0.6%，成交額暫為91.75億元。

網易（9999）挫逾半成，報145.7元；美團（3690）、騰訊（0700）微跌不足0.5%；阿里（9988）逆市升0.9%，另外百度（9888）亦漲1.9%，快手（1024）升0.6%。

港交所（0388）公布針對空白支票公司的規則，從明年年初開始允許SPAC上市。港交所跌轉升0.22%，報454元。

【09:20】恒生指數低開112點

恒生指數低開112點或0.49%，報23079點；科指跌36點或0.64%，報5644點；恒生國指開跌35點或0.43%，報8182點；大市成交額暫為34.67億元。

科技股阿里巴巴（9988）逆市揚1.03%，報118.2元；騰訊（0700）低開0.14%，報437.4元；美團（3690）亦跌0.53%，報224.6元；京東（9618）挫2.4%，報273.6元；小米（1810）微跌0.11%，報18.2元。另外，百度（9888）逆市升1.9%，報140.5元。

安踏（2020）擬派特息，惟股價向下，今早開跌3.2%，報111元。李寧（2331）則升0.24%，報84.2元。

華人置業（0127）私有化計劃遭否決，將維持港交所上市地位，今早復牌股價大瀉31.2%，報2.6元，成交額177萬元。