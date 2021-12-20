帶貨女王薇婭偷逃稅　遭重罰13.41億元人民幣

繼網絡主播雪梨、林珊珊偷逃稅款被罰後，知名主播黃薇（網名：薇婭）因涉嫌偷逃稅問題被查，對黃薇追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計13.41億元。

據《央視新聞》周一（20日）報道，近期，浙江省杭州市稅務部門經稅收大數據分析發現網絡主播黃薇涉嫌偷逃稅款，在相關稅務機關協作配合下，依法對其開展了全面深入的稅務檢查。經查，黃薇在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元（人民幣‧下同），其他少繳稅款6,000萬元。

在稅務調查過程中，黃薇能夠配合並主動補繳稅款5億元，同時主動報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為。

綜合考慮上述情況，中國國家稅務總局杭州市稅務局稽查局依據《中華人民共和國個人所得稅法》《中華人民共和國稅收徵收管理法》《中華人民共和國行政處罰法》等相關法律法規規定，按照《浙江省稅務行政處罰裁量基準》，對黃薇追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計13.41億元。其中，對隱匿收入偷稅但主動補繳的5億元和主動報告的少繳稅款3,100萬元，處0.6倍罰款計3.19億元；對隱匿收入偷稅但未主動補繳的2,700萬元，處4倍罰款計1.09億元；對虛構業務轉換收入性質偷稅少繳的1.16億元，處1倍罰款計1.16億元。日前，杭州市稅務局稽查局已依法向黃薇送達稅務行政處理處罰決定書。

對於為何要對黃薇進行檢查，杭州市稅務部門表示，近年來，稅務部門一直重視並持續規範網絡直播行業稅收秩序。分析發現部分網絡主播存在一定涉稅風險，及時開展了風險核查，提示輔導相關網絡主播依法納稅。經稅收大數據分析評估發現，黃薇存在涉嫌重大偷逃稅問題，且經稅務機關多次提醒督促仍整改不徹底，遂依法依規對其進行立案並開展了全面深入的稅務檢查。

黃薇的違法事實如下：

2019年至2020年期間，黃薇通過隱匿其從直播平台取得的佣金收入虛假申報偷逃稅款；通過設立上海蔚賀企業管理諮詢中心、上海獨蘇企業管理諮詢合夥企業等多家個人獨資企業、合夥企業虛構業務，將其個人從事直播帶貨取得的佣金、坑位費等勞務報酬所得轉換為企業經營所得進行虛假申報偷逃稅款；從事其他生產經營活動取得收入，未依法申報納稅。依據《中華人民共和國個人所得稅法》《中華人民共和國稅收徵收管理法》等規定，依法確認其偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款6,000萬元人民幣。

是否會對黃薇追究刑事責任？，杭州稅務部門表示，本案中，黃薇首次被稅務機關按偷稅予以行政處罰且此前未因逃避繳納稅款受過刑事處罰，若其能在規定期限內繳清稅款、滯納金和罰款，則依法不予追究刑事責任；若其在規定期限內未繳清稅款、滯納金和罰款，稅務機關將依法移送公安機關處理。

薇婭因偷逃稅被處罰前，另外兩名網絡主播雪梨、林珊珊因涉嫌偷逃稅被罰款逾9,300萬元，12月10日，兩人微博賬號被註銷，隨後有消息稱，兩人的抖音、小紅書、微信公眾號等也被封，淘寶店鋪也疑似被封。