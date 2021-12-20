商湯堅定在港上市　為中概股回流預演｜財經評論

港產人工智能獨角獸商湯 （0020） 公布正式重啟招股，由今日（20日）至23日招股，發行規模、募資金額及定價範圍維持不變，預計將於12月30日（下星期四）掛牌。

商湯因在12月10日受美國制裁，被列入「非SDN中國軍工複合體企業名單」，美國投資者不可投資，故令公司當時的上市步伐臨門一腳生變。即使如此，公司表明只會延遲上市，並務求年底前重新上市。

公司堅定在港上市，與同被美國制裁的曠視科技回內地科創板上市的做法不一樣。目前商湯仍然計劃發行15億股，一成作公開發售，每股招股價介於每股3.85元至3.99元，每手1,000股，入場費約4,030元，集資最多近60億元。

商湯因在12月10日受美國制裁，被列入「非SDN中國軍工複合體企業名單」，美國投資者不可投資，令公司延遲上市。

已要求排除美資認購 香港科技園也認購

由於被美國制裁，商湯已要求排除美資認購，這屬正常操作。原有多名基石投資者退出認購，包括廣發基金、Pleiad基金、WT、FocustarCapital及FocustarFund，以及HelVed。同時，公司引入九名基礎投資者，包括最大佔比、由中國誠通發起設立的混合所有制基金，其餘則有上汽香港、國泰君安證券及徐匯資本等，認購額增至5.12億美元，較早前的4.5億美元增多。

是次基石投資者包括混合所有制改革基金、徐匯資本、國盛海外香港、上海人工智能產業股權投資基金、上汽香港、國泰君安證券投資、香港科技園創投基金、希瑪及泰州文旅。當中，終見本港科技基金的蹤影。香港科技園創投基金認購500萬美元（約3,900萬港元），佔整體發行股份0.65%。

至於其他基石投資者亦有增加認購，國盛海外香港由認購2,000萬美元增至7,250萬美元，上海人工智能產業股權投資基金由認購500萬美元增至600萬美元。

商湯引入九名基礎投資者，認購額增至5.12億美元，較早前的4.5億美元增多。（商湯科技官网）

商湯非單一事件 中概股回流要預及如商湯的情況

面對美國證交會（SEC）12月2日公布落實《外國公司問責法》修正案，在美國上市的中概股有退市風險，香港成為了它們的不二之選。德勤發布《中國內地及香港IPO市場》展望，由於超大型及小型新股數量明顯下降，預計今年香港共有97隻新股掛牌，總共融資3,314億元，分別按年下跌34%及17%。以今年全球集資額計，港交所將跌出頭三位，被上交所「爬頭」。

德勤預計明年全年香港約有120隻新股，集資規模達3,300億元，當中不包括特殊目的收購公司（SPAC），有機會可以再入環球集資額前三。德勤中國華南區主管合夥人歐振興預期，明年中概股回流本港的數目有望創歷史新高，或達雙位數字。

因此，商湯發行規模、募資金額及定價範圍維持不變之下，投資者依然能有足夠基石投資者上市，甚至認購金額較上一輪增多，證明公司實力和吸引之處。同時，在中美關係緊張，商湯、曠視科技的情況並非單一事件，未來中概股或其他中國高端科技公司要來香港上市，也要預及如這樣的情況。