賽馬會向基層長者送手機及12個月免費流動通訊　3香港數碼通響應

和記電訊（0215）旗下3香港及SmarTone（數碼通；0315）今天相繼宣布，支持香港賽馬會慈善信託基金推行的賽馬會「智融易」長者數碼支援計劃。SmarTone 將透過參與此計劃的社福機構，為有需要長者送上智能手機及本地免費流動通訊基本服務，支援他們下載及使用安心出行。

受助者參加計劃費用全免。合資格長者在進行審批時必須正接受社會福利署綜合社會保障援助、年滿65歲、非居住於安老院舍、未擁有智能手機，並必須經由參與計劃的12間社福機構轄下的長者地區中心及長者鄰舍中心的社工轉介。社工會初步評估參加計劃之長者的狀況，將個案轉介予指定長者地區中心以進一步核實需要及審批。

此外，由一班熱心員工所組成的SmarTone義工隊亦會參與為長者設立的義工教室，協助教授長者使用智能手機及應用程序。3香港早前已先於門市開辦「安心手機應用教室」，輔助長者使用智能手機及安裝適用於日常生活的手機程式，並提供現場買機優惠，讓他們及早適應使用。

賽馬會「智融易」長者數碼支援計劃派發支援「安心出行」的智能手機連12個月免費流動通訊基本服務，予約20,000名基層長者。

SmarTone 副行政總裁譚樂文表示：「SmarTone 一向積極履行企業社會責任，聆聽及回應社會所需。作為香港領先 5G 網絡商，我們希望透過科技為更多有需要人士提供支援，令社會共融。於疫情期間，SmarTone 已夥拍香港賽馬會慈善信託基金捐贈流動數據卡予基層家庭，幫助學生進行網上學習。是次再次與馬會合作，為長者送上關懷及即時支援，透過支援「安心出行」的智能手機及免費流動通訊基本服務，令他們更加方便聯繫社區。」

和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝表示：「3香港一直有與社福機構合作，捐贈智能手機及電話卡予長者及有需要人士。繼去年後，很高興與香港賽馬會慈善信託基金就電訊服務範疇再度合作，我們特別從不同供應商搜羅適合長者的智能手機，配合流動通訊服務及應用教室,助他們迅速掌握操作，方便於疫情期間進出不同場所，進一步促進數碼共融。」