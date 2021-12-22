中國有贊停止私有化計劃

連鎖便利店LAWSON亦乘勢推出熱牛奶半價活動，在今年12月31日至1月1日期間，每杯熱牛奶只是65日圓。

中國有贊（8083）宣布不進行私有化。公司指出自有贊科技於今年8月30日以發行新股方式，重新向港交所（0388）提交申請，有贊科技已作出重大努力與港交所推進有贊科技上市申請。

公司指出考慮到有贊科技上市申請現階段進度，及港交所上市委員會仍未就有贊科技上市申請進行聆訊，要約人與中國有贊無法在今年12月31日或之前，寄發包含有關有贊科技上市相關信息的計劃文件。

因此考慮到有贊科技上市申請推進至上市委員會聆訊階段﹑有贊科技招股書定稿及刊發，及有贊科技發售的額外所需時間，召開法院會議及第二次股東特別大會的最短法定通知期，及因效劃須完成百慕達法院程序所需的時間，所有條件不再可能均於計劃最後完成日期付或之前達成或獲豁免。考慮到推進有贊科技上市申請已持續較長時間，上市時間表仍具有不確定性，並考慮各種因素，包括近期市場情況﹑及中國有贊與有贊科技的業務發展及營運於要約期內所受限制，要約人與中國有贊決定不再進一步延長計劃最後完成日期。

公司指出有關發展，不會對包括有贊科技及其子公司的中國有贊集團業務運營造成重大不利影響，又指出會評估在未來適當時候，適用於各公司的其他資本市場戰略的可能性和機遇。