證監會與中證監舉行執法合作會議　商討提高合作應對跨境違法活動

證證會與中國證監會近日舉行了第十二次定期高層執法合作會議。在會上，雙方就如何進一步完善兩會執法部門的合作機制，優化協查方式，提高執法合作效率，及時應對日益嚴峻和複雜的跨境證券違法活動的挑戰，保護香港和內地投資者的權益，維護兩地市場穩健運作等重要事項，進行了坦誠、充分和富有建設性的溝通和交流，並成功取得若干共識。

雙方在會上不僅相互通報了今年以來各自的執法工作和兩會執法合作工作的重要進展及特點，還總結了近幾年來兩會在跨境執法合作上取得的若干重大成果。同時，亦就多項有關跨境執法合作的議題進行深入討論，包括：

討論辦理兩地重大和緊急跨境案件的協作安排；探討改進和優化兩會執法部門在搜集、處理證據方面的合作機制；分享內地特別代表人訴訟制度實施及成功案例經驗；及討論在新冠疫情下繼續加強兩地執法人員的交流及舉辦聯合培訓的安排。

上月齊舉辦培訓班

此外，證監會及中國證監會在上一個月還舉辦了關於執法的聯合培訓班，來自證監會的130多名執法人員及來自中國證監會及其派出機構的420多名執法人員參加了此次培訓。

此次聯合培訓涵蓋內容廣泛，包括兩會有關中介機構失當行為、發行人或上市公司舞弊和信息披露違法、市場操縱等重要個案的調查經驗，更同時分享了兩地證監會在執法過程中與本地其他執法機構緊密合作聯手打擊本地證券違法犯罪活動的典型個案，為兩會更有力地聯手打擊跨境證券違法活動奠定堅實的合作基礎。

證監會法規執行部執行董事魏建新（Thomas Atkinson）在會議上表示，經過多年努力，兩會執法部門已經建立了非常緊密和穩固的跨境執法合作機制，並在實踐中逐漸成為強而有力的、相互信賴的合作夥伴。雙方不僅為彼此在處理眾多重要案件方面提供了大力支持，還攜手成功解決了數個重要執法合作政策難題。

魏建新補充，感謝中國證監會多年來對我們一以貫之、全力以赴的支持和合作。期待兩會在未來能繼續拓展和深化兩個執法部門的緊密合作關係，積極探索合作新模式、新方法，合力打擊及震懾跨境證券違法活動，共同維護兩地資本市場長期健康發展。