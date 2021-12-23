HomeArt夥蘇富比辦奧夢成真慈善拍賣　奧運選手撐場　成交破千萬

港隊在今屆東京奧運，成績令人鼓舞，以一金兩銀三銅創下歷史佳績！趁奧運年尚未完結，蘇富比聯手HomeArt，在12月合辦「奧夢成真」慈善拍賣，並於昨日（22日）完成拍賣。

今次拍賣的物品主題以東京奧運為主，並由HomeArt及蘇富比贊助，以助基層學生及退役運動員。（由蘇富比提供）

顧名思義，今次拍賣的物品主題以東京奧運為主，並由HomeArt及蘇富比贊助，拍賣收益將惠及港協暨奧委會「奧夢成真計劃」，以支持本地基層學生、退役和已計劃退役運動員透過運動共同開創夢想。同時亦是蘇富比亞洲區執行主席程壽康，在退休前的最後一場拍賣！

除了「食氣氛」外，今次之所以舉辦慈善拍賣，因HomeArt創辦人王穎妤有見香港貧窮兒童數目眾多，不想具運動天賦的青少年因經濟狀況而未能一展所長，故特意籌辦慈善拍賣，一邊撐香港體育發展，資助退役運動員，一邊幫助基層兒童！

「牛下女車神」李慧詩最喜歡的拍賣品，是彼得・麥當勞以單車為主題所創作的紙上作品！

彼得・麥當勞多幅畫作 打破過往記錄

如此有意義的活動，自然一呼百應。當晚獲「牛下女車神」李慧詩、「香港劍后」江旻憓、「亞洲車神」黃金寶、「跳水皇后」郭晶晶、香港奧林匹克之友主席霍啟剛等名人齊齊現身撐場，猶如運動界晚會！

今次拍賣不乏極具收藏價值的拍賣品，當晚拍賣焦點定必要數彼得・麥當勞（Peter McDonald）受HomeArt 委托，以香港奧運佳績為靈感所創作的水粉塑膠彩畫布。現場所見，來賓對其畫作興趣盎然，拍賣競爭十分激烈。

焦點所在，定必是三幅以擊劍研究、乓乓球及游泳為主題的畫布，均以100.8萬元投得，創彼得所創作的畫布新高。三度為港出征奧運的李慧詩屬香港之光，故彼得以單車為主題的紙上作品亦備受追捧，最終以44.1萬元投得，亦刷新了彼得所創作的紙上作品新記錄。

蘇富比拍賣官Ian MacGinlay及HomeArt的JP在拍賣會完結後，齊與「白手套」合影！

各界名人撐場 捐贈雕塑名畫紅酒

為了支持基層學生及退役運動員，新世界主席鄭家純、全國政協常委唐英年、股壇猛人莊友堅分別捐贈一個藍色體操運動員雕塑、名畫及紅酒，認真有心思。一眾運動員亦捐出精心挑選的奧運紀念品，包括張家朗的簽名花劍、江旻憓的親筆畫作、李慧詩的單車手套等等。其中，李慧詩的單車手套已伴隨她作戰八年，極具紀念價值！而江旻憓則親自「落手」，以瑜珈為靈感創作了畫作，最終以10.71萬元成交。

最終「奧夢成真」慈善拍賣共拍得1,265萬元，較原本估價估值下限410萬元，高出三倍，現場拍賣氣氛絕對緊湊過比賽場！