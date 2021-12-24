內媒：百度非「小規模調整」直播業務裁九成員工　遊戲部門近覆沒

《南華早報》日前引述消息稱，百度（9888）會大幅減輕遊戲發展核心部門的規模，裁員至少100人，有百度人士向媒體表示「此次裁員為小規模調整」。其後《新浪科技》引述多名百度員工指，此次裁員絕非「小規模」，甚至不少人直言「2018年以來從未見過如此大規模的裁員」。

與以往裁員不同的是，此前涉及業務變化和組織架構調整的員工可以申請內部轉崗，而此次是直接裁員。甚至於不少員工接到被裁消息後，次日就能出去找工作。

另有被裁員工透露，此次裁員是在12月22日上午11點的全員大會上宣佈的。結合多位MEG員工和百度員工的訊息，此次裁員的大致情況是：

1、百度將商業化提為業務的首要目標，花錢多、商業化能力（效果）越差的業務裁員越多，核心目標是在商業化能力弱的業務上節約人力成本，預算收縮。

2、遊戲部門300多人幾乎全部被裁，直播業務被裁員90%，即使是商業化能力較好的財經垂類直播，也有人被裁掉；教育等業務也有裁員，具體比例不詳。不排除MEG其他業務還有繼續裁員的可能。



3、在內部傳了一年多要離職後，百度副總裁、移動生態用户增長部總負責人、互動文娛平台總負責人曹曉冬的確要從百度離開。曹曉冬是百度的老兵，今年2月百度在完成對YY的收購後，他被任命為YY的負責人。為此還為他在廣州設立了一間辦公室。此外，他還負責百度的直播、好看視頻等產品和業務。

關於此次裁員，百度官方尚未有具體回應。

「此輪裁員一年前就有端倪」

根據公開資料，百度移動生態事業群（MEG）包括了手機百度App、智能小程序、百家號、百度直播、短視頻、遊戲、百度知識等。

百度遊戲是裁員重災區之一，「那是因為遊戲業務真的很垃圾，自研遊戲沒有任何成果，代理的都是一些不知名的網頁小遊戲。」一位離職不久的百度遊戲員工說。

同樣，在社交平台上，當有人詢問「百度遊戲業務是否值得入職」時，有認證為「百度員工」的賬號回應道：「天坑」。

早在2013年，百度便曾以19億美元收購了網龍旗下移動網路平台「91無線」，並將其與自家負責遊戲聯運的多酷遊戲整合為百度移動遊戲，發力遊戲業務，但由於產品自研能力沒有跟上，91無線在騰訊應用寶等產品的圍攻下逐漸敗下陣來，最終百度遊戲也被迫出售。

今年7月28日，百度召開發布會宣佈推出百度遊戲新品牌，重組業務團隊，由原觸控遊戲總經理徐建任總經理，巴別時代COO王慧任副總經理，發布會上一舉公布了23款遊戲，其中重度遊戲佔9款，大部分為自研。但不到半年時間，百度遊戲就幾乎在這一輪裁員中全軍覆沒。

一位MEG員工回憶，百度MEG的這一輪裁員在2020年底就已經有端倪。

2020年底，百度開始談員工的績效，當時要求每個部門都要有M-（意為不合格）的員工。在績效結果出來後，MEG是出現M-績效最多的事業群。「幾乎每年MEG的M-績效都要比其他業務群要多」，前述員工說，如果一個業務團隊的商業化能力不夠出色，ROI（投資回報率）拉不平，很容易被砍掉。

但令很多人都感到意外的是，以往百度會在砍掉這些業務後，內部消化員工，即使有裁員也不會太多。「這一次是決定直接砍掉業務，然後如此規模的裁員，還是非常令人意外的。」

另有業內人士評價稱，「遊戲項目一般是需要長期的研發時間，從立項到項目上線往往需要很長的時間，重度遊戲則更久。網路公司資金流普遍不穩定，投幾個不同的項目後資金就容易出現變動，百度大力發展AI和汽車後，資金流不夠穩定，今年的投資也沒太好的收益，真的拖不起重度遊戲的研發了，所以裁員也在預料之中。」

「MEG管理層熱衷向上管理」

除遊戲業務外，直播業務也是此次裁員的重災區，這一切可能還要歸因於李彥宏。

2020年5月，李彥宏和樊登讀書創始人樊登在百度App進行了一場直播對話，李彥宏還在直播中帶貨賣書、賣知識。這也被看成是百度直播中台業務的起點。從那之後，直播中台業務從百家號中獨立出去，擁有自主品牌，獨立運營。

最早獨立出去的百度直播中台，員工還是百家號的人，項目經費也來自於百家號。「在百度就是這樣，高層的愛好能影響到很多業務。但可能又對未來缺少判斷，導致百度對市場的變化缺乏前瞻性，很多熱點（項目）退潮了才開始跟進。」一位前百度員工說。

在百度直播和百家號完成切割後，2020年6月，百度找來了原虎牙直播的創始人之一陳羅金（花名：古豐），讓其負責直播業務，最初他向百度副總裁、百度App總經理平曉黎匯報。同年11月，百度在官宣收購YY之後，對MEG的組織架構進行了一輪調整，由曹曉冬統一負責泛知識、泛服務、泛娛樂直播業務。由此，古豐的匯報關係也轉向曹曉冬。

「古豐這個人性格比較温和，但在百度處處碰壁，很多事情不好推進。後來，曹曉冬找來了楊淑玉，原來手遊直播平台觸手的CMO。」一位百度直播員工說，楊淑玉到了之後，主要負責百度直播的運營，也是她開始規劃百度直播的垂類運營，藉此進行直播的商業化。

在百度內部，觸碰健康業務是一件比較敏感的事，所以最早百度直播在垂類運營中不包含健康，而是把這一塊業務歸到了大百度的健康運營事業部。百度直播選擇比較輕的垂類來做商業化，比如旅遊、美食、職業教育、財經等，之後又增加了情感垂類，但因為商業化不太成功，隨後被否掉了。「所以百度直播到最後，就是依靠財經垂類做的商業化。」前述百度直播員工說。

2021年2月，古豐以家庭為由從百度離職。百度直播的實際負責人變成楊淑玉，但沒多久，她也從百度離職了，百度直播業務又交到了前花椒直播COO、原百度全民小視頻負責人餘果手上，餘果直接向曹曉冬匯報。