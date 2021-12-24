MPF｜駿隆料打工仔人均蝕3303元　基金回報存雲泥之別要帶眼識揀

今年投資環境受通脹、疫情及央行政策等因素影響，市場走勢起伏不斷。強積金顧問駿隆指，截至12月17日，今個月強積金每人平均蝕414元，年初至今則人均蝕3,303元。



駿隆表示，美國通脹數據未有超出預期，因此市場預期美聯儲的「收水」行動未必會加速，惟變種病毒為市場帶來不確定性，拖累強積金市場12月表現。駿隆集團常務董事陳銳隆表示，高風險投資者需留意美股短期波動，長期可考慮估值偏低的中港股市，值博率會較高。低風險投資者需留意加息對債券價格的負面影響，亦可考慮人民幣債券與保守基金持盈保泰。

個別基金表現差距大

駿隆亦提到，今年即使於相同資產類別中，個別基金表現仍見分歧，原因之一是所投資的個別板塊表現較大市和其他股份類別優勝。以歐股爲例，年初至今表現最差及最佳基金回報為爲「＋1.5%」至「＋22.4%」，差距高達20.9個百分點；環球股票基金表現差距亦見近20個百分點。成員需注意選中表現較佳的資產類別的同時，所屬強積金計劃的基金回報表現亦猶為重要。

駿隆指，即使於相同資產類別中，個別基金表現仍見分歧。（駿隆提供）

另外，龍頭五大強積金供應商回報參差，據駿隆統計，今年僅宏利及友邦表現跑贏市場。駿隆指，目前強積金市場總資產為1.166萬億元，相較10月底減少約290億元，主要受投資負回報影響，涉及資產328億元。

至於市場前五名強積金供應商（依次為宏利、滙豐、永明、友邦及中銀保誠）的表現不一；當中宏利環球精選（強積金）計劃綜合回報為1.2％，勝過市場表現( -1.1%）約2.3個百分點，為市場共26個強積金計劃中表現最佳；友邦強積金優選計劃亦錄得0.4％回報；其餘三大強積金供應商表現皆跑輸市場；當中永明彩虹強積金計劃回報最差，低見 -3.1％，與表現最佳的宏利回報相差超過4.3個百分點，亦為本年最差五個計劃之一。

（駿隆提供）

部分資金轉移至高風險資產

2021年的另一個特徵，是成員有將資金轉移至高風險資產的趨勢。成員將資金由80%至100%的混合資產（淨流出75.7億元）、保守基金（淨流出69億元）及保證基金（淨流出58.5億元），轉到美國股票基金（淨流入91.5億元）、核心累積基金（淨流入60.7億元）及大中華股票基金（淨流入56.5億元）。