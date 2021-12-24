港股破底後二萬三關喘穩　呢隻藍籌平安夜創收市新高｜一周回顧

來到聖誕節前夕，港股成交開始收縮，惟走勢依然偏弱，一度穿底先22665點，創去年5月新低後，重新站回二萬三關。恒生科指同樣捱沽，跌約1%，報5619點。

港股弱勢未除，恒指一度破底，全周收升31點，報23223點。不過，不計平安夜的半日市，截至12月23日計，北水當日吸資28.7億元，為連續22日淨流入。

騰訊派京東股份 濠賭股修例諮詢

騰訊（0700）首度派發中期息，但其派發方式令市場意外，騰訊宣布每持有21股騰訊將派1股京東（9618），不足1股碎股以現金方式分派。騰訊一共派發近4.6億股、共值1,277億元的京東股份，持股比例將由17%大降至2.3%。不過，騰訊和京東的股價表現則是天淵之別。消息一出，騰訊股價旋即彈高，累升5.1%，報460.2元。京東卻累跌6.8%，報261.2元，成為表現最差的藍籌。

澳門政府周四公布《娛樂場幸運博彩經營法律制度》諮詢總結報告，雖未為賭牌數目、年期、博彩稅率定調，但大致沿用諮詢文件框架，沒新增「加辣條款」，而主流意見認為，賭牌數量應訂於6個，並禁止再有俗稱「副牌」的轉批給，賭牌年期則應縮短至20年以下。濠賭股回升，金沙（1928）升9.5%，報18.14元。銀娛（0027）升5%，報41.05元。

嗶哩嗶哩12月大跌三成 舜宇年內累升五成創收市新高

恒生科指跌1%，明源雲（0909）反覆尋底，累跌9.7%，報18.52元。其次便是弱不見底的嗶哩嗶哩（9626）和快手（1024），分別累跌8.1%和7.2%。單計12月至今，嗶哩嗶哩已大跌三成，是科指成分股的跌幅王。相反，舜宇（2382）在科指之中甚見強勢。年初至今，股價大升近五成，收報252.6元，更是創下收市新高。