小摩：美股不會大幅回調　投資者過於悲觀

摩根大通策略師表示，沒有理由擔心使今年美國股市迭創新高的漲勢將很快結束。事實上，更多的投資者可能很快就會加入。

《新浪財經》報道，由摩根大通全球股票研究主管Dubravko Lakos-Bujas帶領的策略師在給客户的研究報告中寫道，「鑑於投資者倉位已經很低、回購股份創歷史新高、有限的系統性風險以及正向的1月份季節性因素，目前並不具備大規模拋售股票的條件。投資者的倉位過於悲觀，市場對鷹派聯儲局和Omicron發展的悲觀看法已經過頭。」

雖然標準普爾500指數上周再創歷史新高，但漲勢愈來愈由少數大型公司推動，這讓人想起世紀之交的科技股泡沫。在疫情引發衰退之後的經濟反彈現在已自頂峰迴落之際，一些基金經理警告說，隨着央行和政府逐步減少刺激措施以抑制飆升的通脹，周期的下一階段是進入修正。

然而，對於摩根大通的策略師來說，「股票離散度極高和創紀錄的集中度」表明市場高度謹慎，而不是迫不及待要拋售。策略師寫道，投資者一直將大型公司股票視為避險資產或準債券。

策略師表示，隨着通脹正常化以及對聯儲局鷹派態度的擔憂減弱，對小型公司的減配為投資者建倉重啟題材的股票提供了具吸引力的切入點，例如旅遊和酒店，以及能源和電子商務等相關股票。

摩根大通看漲股市與高盛的一位策略師相呼應，他在12月早些時候也表示，漲勢由少數個股帶動並不意味着大幅回調即將到來。

摩根大通策略師表示，「集中度上升並不是市場見頂的可靠指標。」